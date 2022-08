Moon Knight revient pour la saison 2, suggère Oscar Isaac dans TikTok

Chevalier de la lunela Univers cinématographique Marvel série d’origine de super-héros, revient à Disney Plus pour une deuxième saison, si un récent TIC Tac est à croire.

Le producteur exécutif de l’émission, Mohamed Diab, a tweeté une vidéo TikTok semblant se montrer et le MCU star du spectacle, Oscar Isaac, sur place en Egypte. Dans la vidéo, on demande à Diab et Isaac : “La question qui préoccupe tout le monde : y a-t-il une saison deux ?” Isaac, qui joue les personnages principaux Steven Grant/Marc Spector, a répondu en disant : “Sinon, pourquoi serions-nous au Caire ?”

Chevalier de la Lune première saison était de six épisodes et a été créée en mars sur Disney+. Se déroulant principalement à Londres et en Égypte, l’histoire suit les deux alters d’un homme atteint d’un trouble dissociatif de l’identité qui travaille pour le dieu égyptien de la lune Khonshu. Tout au long de la saison, Grant/Spector et la femme de Spector, Layla El-Faouly (May Calamawy), se battent pour empêcher Arthur Harrow (Ethan Hawke) de libérer la déesse égyptienne Ammit, qui préjuge les humains en fonction de leurs futurs crimes.

À la fin de la première saison, on nous a brièvement présenté Jake Lockley, un troisième alter. La deuxième saison pourrait suivre ce scénario jusqu’au bout – Lockley est une personnalité éminente de la série de bandes dessinées Moon Knight Marvel.

Disney+ et Marvel Studios n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

