Moon Knight pourrait revenir pour une deuxième saison

Moon Knight est une bouffée d’air frais pour le MCU, sans aucun lien avec les propriétés Marvel précédentes. Avec Oscar Issac dans le rôle principal, cette série suit un justicier aux multiples personnalités qui peine à comprendre ses pouvoirs et son histoire.

La série a été généralement bien accueillie par les fans, mais y aura-t-il plus de Moon Knight ? Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur l’avenir de la série. Vous pouvez également consulter les meilleures émissions et films sur Disney Plus en ce moment.

Y aura-t-il une deuxième saison de Moon Knight ?

Il semble que Moon Knight reviendra pour la saison 2.

Le producteur exécutif Mohamed Diab a envoyé un TikTok se montrant lui-même et Oscar Issac au Caire. Cependant, une deuxième saison n’a pas été officiellement confirmée par Disney/Marvel.

Il pourrait aussi s’agir d’une plaisanterie de la part de l’équipage, même si nous espérons que ce ne sera pas le cas.

Avant cela, Diab avait déclaré à Deadline ce qui suit : “Marvel ne suit pas une voie conventionnelle, donc même s’ils aiment le personnage et veulent étendre le monde, cela pourrait être la saison 2, cela pourrait être un film autonome, ou il peut rejoindre le voyage d’un autre super-héros ».

Il y a eu encore plus de carburant ajouté au feu lorsque quelqu’un a remarqué que le compte Twitter officiel de Marvel Studios avait supprimé un tweet indiquant que le dernier épisode était la ” finale de la série ” et l’avait changé en ” finale de la saison “. Cependant, cela pourrait simplement être une erreur grammaticale.

À l’inverse, l’émission a été soumise dans la catégorie “Séries limitées” aux Emmys, ce qui indiquerait que Moon Knight est une émission autonome.

Marvel voit probablement la réaction à la série et évalue l’avenir de Stephen Grant / Marc Spector. Une fois que nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

Spoilers pour la fin de Moon Knight à venir.

La fin de Moon Knight expliquée – Qui est Jake Lockley?

Si vous avez regardé la série jusqu’à la fin (post-crédits et tout), vous saurez qu’il y a eu une énorme révélation à la fin de la série. Il semblait que Marc et Stephen avaient trouvé un terrain d’entente et avaient appris à travailler ensemble.

Cependant, le cerveau de Marc est beaucoup plus endommagé qu’il ne l’aurait jamais imaginé – car il y a une troisième personnalité dans sa tête appelée Jake Lockley.

Jake est un chauffeur de taxi dans les bandes dessinées, et dans la série, c’est un tueur hispanophone impitoyable qui semble avoir une bonne relation avec Khonshu – malgré la rupture de Marc et Stephen avec le dieu.

Jake a mis fin à Arthur Harrow en lui tirant une balle dans la tête, et nous avons vu dans d’autres pannes de courant tout au long de la série que l’homme n’hésite pas à s’occuper brutalement de ses ennemis. Cependant, comment Marc et Stephen vont-ils réagir à la présence de ce troisième personnage ? Et qu’est-ce que cela signifie pour leur relation avec Khonshu ?

Il existe de nombreuses pistes à explorer si Moon Knight est choisi pour une deuxième saison ou un film dérivé.

Comment puis-je regarder Moon Knight?

Moon Knight est une exclusivité Disney Plus, ce qui signifie que vous ne pouvez le regarder que là-bas. Au moment de la rédaction, Disney + coûte 7,99 £ / 7,99 $ par mois pour un abonnement continu et 79,90 £ / 79,99 $ pour un abonnement annuel. Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus ici.