Moon Knight News, rumeurs, casting et date de sortie

Disney Plus étend massivement le MCU – avec des émissions telles que The Falcon et The Winter Soldier et Loki en route au cours de la prochaine année. Au-delà de cela, il y a encore plus à attendre – y compris le spectacle très attendu, Moon Knight.

Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur Moon Knight, y compris la date de sortie, les rumeurs de casting, les détails possibles de l’intrigue et plus encore. Continuez à lire pour tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter les meilleures émissions et films sur Disney Plus dès maintenant.

Quand commence Moon Knight ? Moon Knight n’a pas encore reçu de date de sortie officielle. Cependant, nous pouvons utiliser le calendrier de production et la programmation actuelle de MCU TV pour prédire à peu près quand il sortira. Selon le Radio Times, la production devait commencer en novembre 2020 en Géorgie, mais les choses ont maintenant été retardées en raison de la pandémie en cours. Maintenant, le tournage pour cela et She-Hulk devrait reprendre en mars 2021, avec le coup d’envoi de la production de Moon Knight à Budapest. Nous avons déjà quatre émissions MCU en direct dont la diffusion est confirmée en 2021 – il s’agit de WandaVision (qui a déjà commencé), The Falcon and the Winter Soldier, Loki et Hawkeye, il semble donc peu probable qu’une autre soit ajoutée à cette liste. Compte tenu de tout cela, nous nous attendons à ne pas voir Moon Knight sur nos écrans avant 2022 au plus tôt. Qui sont les acteurs et l’équipe de Moon Knight ? Variety (et divers autres points de vente) ont rapporté depuis octobre 2020 qu’Oscar Issac a été retenu pour jouer le rôle principal en tant que Moon Knight – et cela a maintenant été officiellement confirmé par Marvel. « NOUS SOMMES MOONKNIGHT » – Oscar Isaac #MoonKnight pic.twitter.com/GhLgvHnje8 – Marvel Studios (@MarvelStudios)

27 mai 2021 Le casting d’Issac a du sens, étant donné qu’il fait déjà partie de la famille du showbiz Disney, étant surtout connu pour son rôle de Poe Dame dans la trilogie de la suite de Star Wars. Il a également déjà fait partie de la franchise X-Men, il n’est donc pas étranger au genre des super-héros. Ethan Hawke le rejoindra, selon The Hollywood Reporter. Hawke jouera le méchant principal de la série, bien que le personnage soit actuellement sans nom. L’antagoniste habituel de Moon Knight est Raoul Bushman – plus d’informations sur lui ci-dessous. May Calamawy est également sur l’appel pour le spectacle, encore une fois dans un rôle sans nom. Il a été confirmé que Jeremy Slater sera le scénariste, producteur exécutif et showrunner de la série. Quelle est l’intrigue de Moon Knight ? Spoilers pour la série de bandes dessinées Moon Knight à venir. Comme Moon Knight est un tout nouveau visage dans le MCU, nous supposons que cette série racontera l’histoire d’origine de la façon dont le personnage enfile le masque et le capot en premier lieu et établira des ennemis communs au sein de l’univers global. Moon Knight est le pseudonyme de Marc Spector, un homme au passé trouble et aux personnalités multiples – l’un millionnaire à succès, l’autre chauffeur de taxi dans la rue. Les deux lui permettent de réseauter dans différents cercles sociaux pour son rôle de justicier. Il existe diverses itérations du personnage, dont certaines le décrivent comme ayant des super pouvoirs (comme être le vaisseau du dieu de la lune Khonshu), tandis que dans d’autres, il s’agit simplement d’un homme qui s’appuie sur la technologie et se bat pour abattre ses ennemis. Quant à l’antagoniste, il y a un nombre à choisir. Cependant, le plus probable (et le plus connu) est Raoul Bushman, un homme qui trahit Marc en assassinant l’un des membres de sa famille et devient finalement responsable de la création de Moon Knight en premier lieu. Comment puis-je regarder Moon Knight ? Moon Knight sera une exclusivité Disney Plus, ce qui signifie que vous ne pourrez le regarder que là-bas. Au moment de la rédaction de cet article, Disney + coûte 7,99 £ / 7,99 $ par mois pour un abonnement continu et 79,90 £ / 79,99 $ pour un abonnement annuel. Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus ici.