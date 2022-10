“Moon Girl and Devil Dinosaur” de Marvel obtient une deuxième saison, la séquence du titre est révélée

La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel la série animée obtient une deuxième saison avant ses débuts en février 2023, et entre-temps, Disney a également révélé le séquence titre de l’émission Samedi lors du New York Comic Con.

La Série animée Moon Girl met en vedette Lunella (Diamond White), une adolescente de 13 ans qui amène accidentellement le dinosaure diable de 10 tonnes (Fred Tatasciore) dans le présent. Elle et le dinosaure s’associent et protègent le Lower East Side de Manhattan. Le spectacle est basé sur série comique qui a fait ses débuts en 2015.

La séquence de titre montre un style d’animation inspiré de la bande dessinée, y compris des personnages et des décors qui ont une apparence dessinée à la main, alors que Lunella patine à travers la ville avec son dinosaure. La séquence comprend également une chanson thème pleine d’entrain écrite et produite par Raphael Saadiq, trois fois lauréat d’un Grammy Award, qui sera le producteur musical exécutif de l’émission.

Le casting régulier de l’émission comprendra également Libe Barer comme Casey, Alfre Woodard comme Mimi, Sasheer Zamata comme Adria, Jermaine Fowler comme James Jr. et Gary Anthony Williams comme Pops. L’acteur Laurence Fishburne revient en tant que Beyonder et est également producteur exécutif de l’émission avec Helen Sugland.

La route a été longue pour la série Moon Girl, qui a été officiellement annoncée pour la première fois en 2019 pour Disney Channel. L’émission fera toujours ses débuts sur le réseau et sera également diffusée sur Disney+.

“Disney Channel est la plate-forme idéale pour explorer cette super-héroïne afro-américaine de la taille d’une pinte, et j’ai hâte que leur public profite des aventures légères de Lunella et Devil Dinosaur”, a déclaré Fishburne en 2019 lors de l’annonce de l’émission.