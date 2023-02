Moon Girl and Devil Dinosaur de Marvel: le nouveau héros de Disney prospère avec son esprit

Moon Girl and Devil Dinosaur de Marvel, en première vendredi à 20 h HE sur Disney Channel et en streaming sur Disney+ à partir du 15 février, est un début stylistique et coquelicot pour la super intelligente Lunella Lafayette et sa nouvelle meilleure amie préhistorique.

La série animée, basée sur une série Marvel Comics du même nom, présente Lunella (Diamond White) comme un génie scientifique de 13 ans qui amène accidentellement le grand dinosaure diable rouge (Fred Tatasciore) dans le présent via un portail qu’elle crée. Elle parvient à se lier d’amitié avec la créature et les deux s’associent pour lutter contre le crime dans le quartier Lower East Side de Manhattan.

Ce qui est particulièrement rafraîchissant dans la série, du moins dans les épisodes que j’ai vus jusqu’à présent, c’est que Lunella n’est pas dotée de pouvoirs fantastiques. Elle est comme un enfant-Batman, inventant tous ses propres gadgets, et elle adore faire de nouvelles découvertes scientifiques qui l’aident à la fois dans sa vie de combattante du crime et dans sa vie scolaire. Les débuts de Lunella surviennent alors que Marvel met en lumière davantage de protagonistes noirs et féminins tout au long de sa gamme d’action en direct, qui a fait ses débuts récemment Riri Williams de Dominique Thorne dans Panthère noire : Wakanda pour toujours avant sa prochaine série Ironheart.

White a déclaré dans une interview qu’elle espérait que Moon Girl et Devil Dinosaur puissent montrer aux enfants qu’il est très beau d’être l’enfant intelligent de la classe.

“Vous pouvez aimer la physique quantique et les STEM et toutes ces choses”, a déclaré White.

L’actrice a déclaré qu’elle s’était reconnectée à elle-même, âgée de 9 ans, pour créer le personnage, qui protège également farouchement son quartier et sa famille.

“Vous devez vraiment vous en soucier”, a déclaré White. “Je viens de Détroit, et je tiens vraiment à Détroit, et je ferais n’importe quoi pour ça. … L’émission parle d’amitié, de communauté et d’amour, et elle a son dinosaure de 10 pieds qui l’aide à traverser ça.”

merveille



Tatiasciore doit transmettre à travers des grognements de dino la convivialité que son personnage crée avec Lunella. L’acteur note également que le dino vient d’un monde extrêmement différent.

“Il vient d’un endroit très difficile dans le temps et dans l’espace et maintenant il est à cet endroit qui n’est pas construit pour lui”, a déclaré Tatiasciore, ajoutant que Lunella est en mesure de l’aider à s’adapter tout en fournissant le muscle pour leurs patrouilles dans le Lower East Side.

À en juger par les trois épisodes que j’ai projetés, la série met beaucoup l’accent à la fois sur son style dessiné à la main et sur sa bande-son énergique, qui donne à certaines séquences l’impression d’être un clip vidéo. Chaque épisode se concentre également sur un conflit de super-héros qui résonne avec un conflit plus fondé.

Cette approche – qui évoque un peu la formule de Buffy contre les vampires tout en étant beaucoup plus adaptée aux enfants – permet à la série d’aborder des sujets tels que le sentiment de quartier de Lunella négligé par l’autorité traditionnelle. Ce problème plus réaliste est associé à un méchant correspondant qui est également obsédé par le vol de pouvoir du quartier. Un autre épisode se concentre sur l’insécurité que Lunella ressent à propos des commentaires sur ses cheveux, ce qui ouvre l’épisode à une discussion franche sur la discrimination que les femmes noires subissent parfois à propos de leurs cheveux. Pendant ce temps, du côté le plus fantastique de l’épisode, un nouvel antagoniste est littéralement fait de cheveux.

merveille



L’acteur Laurence Fishburne est producteur exécutif sur Moon Girl, aux côtés de l’animateur Steve Loter, et en ce qui concerne l’art et la musique de la série, ils voulaient s’assurer que les visuels et la bande sonore reflétaient leurs expériences en grandissant à New York.

“Vous voyez beaucoup de références artistiques new-yorkaises. Vous voyez le processus de sérigraphie d’Andy Warhol. Vous voyez Basquiat. Vous voyez des graffitis, qui étaient vraiment importants, et l’art mural de rue de New York”, a déclaré Loter, notant que tout cela était alors mélangé avec un style de bande dessinée dessiné à la main.

Les influences musicales, a déclaré Fishburne, comprenaient le hip-hop, le reggae et le latin, pour refléter les sons de la ville tout en voyageant de quartier en quartier. En plus d’être dans les coulisses de Moon Girl, Fishburne fournit la voix du Beyonder, un personnage qui injecte un peu du côté cosmique de Marvel dans les aventures de Lunella.

Fishburne offre une vision plus flamboyante et rebondissante du personnage, ce qui est un angle unique compte tenu du fait que, dans les bandes dessinées de Marvel, le Beyonder augmente souvent les enjeux en s’impliquant dans des projets plus vastes et définissant l’univers. Événements des guerres secrètes. Bien que le spectacle Moon Girl semble être séparé de l’univers cinématographique Marvel, l’apparence de Beyonder est également prémonitoire, puisqu’un film Avengers: Secret Wars est prévu pour 2026.

Avec Moon Girl, Fishburne est l’un des rares acteurs à avoir joué deux rôles différents de personnages Marvel couvrant les médiums. Il a interprété Bill Foster / Goliath dans le live-action de 2018 Ant-Man et la Guêpe. Fishburne a noté que l’opportunité d’assumer le rôle s’est présentée lors du développement de la série animée.

“Il n’y avait aucune intention de ma part d’exprimer un personnage dans Moon Girl”, a-t-il déclaré. “C’était vraiment l’idée de Steve, et quand il m’a montré le rendu du personnage, j’ai dit : ‘Faisons-le.’ Le truc Ant-Man était un scientifique. Ce n’était pas si difficile – je devais juste être vraiment cool avec Michael Douglas. C’était la partie la plus difficile. “

Moon Girl et Devil Dinosaur devraient être diffusés chaque semaine sur Disney Channel, et les six premiers épisodes de l’émission arriveront sur Disney Plus le 15 février. la deuxième saison a déjà été éclairée.