SEOUL, Corée du Sud (AP) – Le président sud-coréen a exhorté lundi la nouvelle administration Biden à s’appuyer sur les réalisations et à tirer les leçons des échecs de l’engagement diplomatique du président Donald Trump avec la Corée du Nord.

Libéral accommodant et fils de réfugiés de la guerre du Nord, Moon Jae-in avait fait pression pour aider à mettre en place les trois sommets de Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, mais leur diplomatie était dans l’impasse en raison de désaccords sur l’assouplissement des sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis pour le désarmement du Nord. .

Biden a accusé Trump de chasser le spectacle de sommets plutôt que de freiner significativement les capacités nucléaires du Nord. La Corée du Nord a déjà organisé des tests d’armes et d’autres provocations pour tester de nouveaux présidents américains, et Kim a promis de renforcer son programme d’armes nucléaires dans de récents discours politiques qui étaient considérés comme visant à faire pression sur la nouvelle administration Biden.

Le dirigeant sud-coréen a désespérément voulu maintenir vivante une atmosphère positive de dialogue face aux vœux de Kim d’étendre davantage un programme nucléaire et de missiles qui menace les alliés asiatiques des États-Unis et la patrie américaine.

Et tandis que Moon a reconnu que Biden est susceptible d’essayer une approche différente de celle de Trump, le dirigeant sud-coréen a souligné que Biden pourrait encore apprendre des succès et des échecs de Trump dans ses relations avec la Corée du Nord.

Lors d’une conférence de presse essentiellement virtuelle à Séoul, Moon a affirmé que Kim avait toujours une «volonté claire» de dénucléariser si Washington et Pyongyang pouvaient trouver des mesures mutuellement acceptables pour réduire la menace nucléaire et assurer la sécurité du Nord. La plupart des experts considèrent les récents commentaires de Kim comme une preuve supplémentaire qu’il maintiendra son programme d’armement pour assurer la survie de son régime.

Interrogé sur les efforts du Nord pour augmenter sa capacité balistique à frapper des cibles dans toute la Corée du Sud, y compris les bases américaines là-bas, Moon a déclaré que le Sud pouvait suffisamment faire face à ces menaces avec ses systèmes de défense antimissile et autres moyens militaires.

« Le début de l’administration Biden offre une nouvelle opportunité de recommencer les pourparlers entre la Corée du Nord et les États-Unis et aussi entre la Corée du Sud et la Corée du Nord », qui sont bloqués dans l’impasse des négociations nucléaires, a déclaré Moon.

L’érosion des relations intercoréennes a été un revers majeur pour Moon, qui a rencontré Kim à trois reprises en 2018 tout en exprimant ses ambitions de redémarrer l’engagement économique intercoréen retenu par les sanctions américaines contre le Nord.

Lors du premier sommet de Trump avec Kim en juin 2018, ils se sont engagés à améliorer les relations bilatérales et ont émis de vagues vœux ambitieux pour une péninsule coréenne sans nucléaire sans décrire quand et comment cela se produirait.

Mais les négociations ont échoué après leur deuxième réunion en février 2019 lorsque les Américains ont rejeté les demandes nord-coréennes d’allégement majeur des sanctions en échange du démantèlement d’un réacteur nucléaire vieillissant, ce qui aurait représenté une reddition partielle de ses capacités nucléaires.

Moon a déclaré que l’accord de Trump et Kim lors de leur première réunion était toujours d’actualité et que l’administration Biden devrait tirer les leçons des échecs de leur deuxième réunion.