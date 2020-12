La Sud-Africaine Ashleigh Moolman Pasio a devancé l’Australienne Sarah Gigante dans un sprint final passionnant pour remporter les premiers Championnats du Monde Esports UCI et célébrer son 35e anniversaire avec style.

Cyclisme sur la populaire plate-forme d’entraînement Zwift, la course féminine, avec 54 participants, dont la médaillée d’or olympique néerlandaise Anna van der Breggen et l’ancienne championne du monde Annemiek van Vleuten, s’est déroulée sur le parcours de 50 km en huit de Watopia.

Moolman Pasio a pris la tête avec moins de 2 km à faire après l’utilisation d’une mise sous tension et a repoussé un défi tardif de Gigante dans les 300 derniers mètres pour remporter la victoire de 0,064 seconde et remporter un maillot arc-en-ciel virtuel et physique.

«C’était vraiment génial. Je n’étais pas fan de l’entraînement virtuel avant le lockdown, mais pour maintenant gagner les Championnats du monde virtuels, je suis super fier », a déclaré Moolman Pasio. «Il est maintenant temps de célébrer.»

La Suédoise Cecilia Hansen a propulsé l’Américaine Laura Stephens sur le dernier podium.

Chez les hommes, le rameur allemand Jason Osborne a surpassé les coureurs du WorldTour et les champions de la piste alors qu’il s’éloignait dans la dernière montée pour terminer à 1,74 seconde d’avance sur le danois Anders Foldager, Nicklas Pedersen complétant le podium.

«C’était une expérience complètement nouvelle pour moi. J’ai déjà couru sur Zwift mais c’est beaucoup plus gros. Le peloton était très difficile et j’ai juste essayé de garder mon calme », a déclaré Osborne, qui a remporté l’or aux championnats du monde d’aviron 2018.

L’épreuve masculine a réuni 78 coureurs et s’est déroulée sur le même parcours que la course féminine.