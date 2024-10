Mookie Betts remercie la légende des Red Sox, David Ortiz, d’avoir brisé la crise

Mookie Betts et les Dodgers risquaient à nouveau d’échouer en séries éliminatoires, mais l’ancienne star des Red Sox de Boston a obtenu la motivation dont il avait besoin pour intensifier ses efforts lorsque cela comptait le plus.

Los Angeles a clôturé la série de divisions de la Ligue nationale quand il s’est éteint contre les Padres de San Diego lors du cinquième match. L’équipe de Dave Roberts s’est qualifiée pour la série de championnat de la NL pour la première fois depuis 2021 et affrontera les Mets de New York.

Betts a finalement brisé une crise de 0 sur 22 lorsqu’il a frappé 2 sur 4 avec un circuit et deux points lors du troisième match de la NLDS mardi. Il a ensuite réussi 2 en 5 avec un circuit lors du quatrième match mercredi. Et malgré sa performance de 0 sur 3 vendredi, il poursuivra sur sa lancée dans sa quête d’une troisième bague des World Series.

La chute du MVP de la Ligue américaine 2018 est survenue après que David Ortiz ait prononcé un discours de motivation à l’ancienne star des Red Sox. ajouté plus à la relation particulière du duo.

« C’était bien plus spécial que quiconque ne peut vraiment l’imaginer. En arrivant, en faisant ses débuts et en l’ayant à côté de moi, il ne s’en rend pas compte parce qu’il joue, mais je le regarde et il est une icône pour moi », a déclaré Betts lors de l’émission d’après-match de FOX. «La relation que nous avons développée au fil du temps s’estompe généralement, surtout une fois qu’il prend sa retraite et que je joue toujours. Mais en fait, je dirais, cela s’est rapproché à mesure que l’entreprise s’est développée. Je lui parle toutes les deux semaines environ. Il s’enregistre. Je m’enregistre. Et qu’il m’appelle, surtout dans une période comme celle-là – une période de repos, j’étais vraiment déprimé – et il m’a appelé et m’a juste donné des mots d’encouragement et m’a dit que tout allait se passer. sois cool. Allez, souriez. Allez sourire et ça a marché.

Ortiz a dit à Betts qu’il l’aimait avant de lui montrer un T-shirt à son image qui disait « Mon pote ». L’ancien compatriote des Red Sox, Kiké Hernández, est également devenu viral après le cinquième match, mais pour des raisons différentes. Ils auront un jour de repos avant le début du premier match du NLCS dimanche.