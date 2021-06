Moody’s sur l’impact des perturbations causées par Covid sur les entreprises d’infrastructure indiennes

Un porte-conteneurs amarré dans la zone économique spéciale du port d’Adani en Inde (APSEZ) à Mundra, en Inde. Sam Panthaky | AFP | Getty Images

La deuxième vague d’épidémie de coronavirus en Inde affectera les entreprises d’infrastructure du pays à des degrés divers, selon Moody’s Investors Service. Les compagnies d’électricité et les ports devraient mieux résister à l’impact des perturbations causées par la pandémie par rapport aux aéroports et aux exploitants d’autoroutes à péage, a déclaré l’agence de notation dans un rapport récent. Le pays d’Asie du Sud a subi une deuxième vague dévastatrice lorsque les cas de coronavirus signalés ont fortement augmenté entre février et début mai. Cela a laissé les hôpitaux débordés et les nécessités médicales comme l’oxygène et les médicaments en pénurie. Alors que le gouvernement central a résisté à l’imposition d’un autre verrouillage à l’échelle nationale comme l’année dernière, les autorités de l’État ont intensifié les restrictions localisées pour endiguer la propagation du virus – qui comprenaient des verrouillages régionaux. « Les blocages, ainsi que les changements de comportement du public, freinent l’activité économique et la mobilité, ce qui aura un impact varié sur les entreprises d’infrastructure », a déclaré Abhishek Tyagi, vice-président et responsable principal du crédit chez Moody’s, dans un communiqué. Les blocages régionaux de l’Inde ont entraîné une baisse de la demande d’électricité ainsi que des volumes de trafic plus faibles pour les entreprises de transport. Mais la disponibilité de la main-d’œuvre n’a pas été affectée de manière significative jusqu’à présent. Voici ce que Moody’s avait à dire sur les sociétés d’infrastructure du pays :

Pouvoir

Les modèles économiques des sociétés d’électricité classées leur permettent de gérer la contraction actuelle de la demande et de résister à une extension modérée du cycle de conversion de trésorerie, qui fait référence au nombre de jours qu’il faut à une entreprise pour convertir ses investissements en flux de trésorerie provenant des ventes. C’est parce que les compagnies d’électricité indiennes dépendent des entreprises de distribution appartenant à l’État qui sont susceptibles d’être en difficulté financière en raison de la baisse de la demande. Dans le cas où la demande resterait faible plus longtemps et qu’il y aurait une contraction des liquidités ultérieure, Moody’s a déclaré que les compagnies d’électricité ont un bon accès aux liquidités et au soutien.

Aéroports et exploitants d’autoroutes à péage

Moody’s s’attend à ce que la reprise des aéroports indiens, dont certains font l’objet de plans d’expansion financés par la dette, soit encore repoussée en raison de la deuxième vague et des blocages régionaux ultérieurs. Les voyages internationaux devraient prendre encore plus de temps à se rétablir en raison de la fermeture des frontières. Bien que le trafic national et international devrait augmenter entre octobre de cette année et mars 2022 – la seconde moitié de l’exercice en cours de l’Inde – Moody’s a déclaré que les perturbations causées par la deuxième vague « entraîneront probablement une baisse du trafic et des revenus au cours de l’exercice 2022, et potentiellement pour l’exercice 2023, par rapport à nos prévisions antérieures. » L’agence de notation a déclassé l’aéroport international de Delhi ce mois-ci à la note B1 — considéré comme spéculatif et présentant un risque de crédit élevé — indiquant que l’aéroport aura probablement besoin d’une dette supplémentaire pour achever son expansion en raison de la baisse des flux de trésorerie d’exploitation.

Une augmentation des taux de vaccination contre le Covid en Inde pourrait être un moteur majeur de reprise pour les aéroports, selon Moody’s. Les restrictions prolongées sur les mouvements ou les fermetures renouvelées continueront d’avoir un impact négatif sur les opérateurs d’autoroutes à péage et de mettre la pression sur leur qualité de crédit, a déclaré l’agence de notation.

Ports

Les ports indiens évalués ont bien performé au cours du dernier exercice malgré la contraction économique due à la pandémie et ont pu améliorer leurs parts de marché, selon Moody’s. Les opérateurs portuaires n’ont pour la plupart pas été affectés par les blocages régionaux car « la circulation des marchandises à travers le pays est restée normale et les deux ports ont également suffisamment de marge dans leurs profils financiers pour absorber toute perturbation temporaire », a déclaré Moody’s.

Chemin vers la reprise économique