Moody’s Mark Zandi voit un soulagement dans les 6 mois

Aux États-Unis, l’inflation sera réduite de moitié d’ici six mois, selon Mark Zandi de Moody’s Analytics.

Son appel, qui intervient à la veille d’un autre rapport clé sur l’inflation, dépend du maintien des prix du pétrole aux niveaux actuels, de la poursuite de l’atténuation des problèmes de la chaîne d’approvisionnement et du début de la remontée des prix des véhicules.

Tout le reste, croit Zandi, peut rester le même.

“L’IPC, l’inflation des prix à la consommation, passera d’un minimum de plus de 8% d’une année sur l’autre à près de la moitié de 4%”, a déclaré mercredi l’économiste en chef de l’entreprise à “Fast Money” de CNBC.

Le Bureau of Labor Statistics publie jeudi son indice des prix à la consommation de septembre. Dow Jones recherche un gain de 0,3 % d’un mois à l’autre, en hausse de 8,1 % d’une année sur l’autre.

“La partie la plus difficile va revenir de 4% à l’objectif de la Fed. Et sur l’IPC, le haut de cet objectif est probablement de 2,5%”, a déclaré Zandi. “Donc, ces 150 derniers points de base – 1,5 point de pourcentage – cela va prendre un certain temps parce que cela va à l’inflation des services qui revient aux salaires et au marché du travail. Cela doit se calmer, et cela va prendre un certain temps .”

Dans l’ensemble, Zandi pense que le resserrement de la politique de la Réserve fédérale met l’économie sur la bonne voie. Il prédit que les prix élevés devraient reculer suffisamment pour empêcher une récession.

“La croissance de l’emploi commence à ralentir. Et puis, la prochaine étape consiste à faire progresser la croissance des salaires vers le sud, et je pense que c’est probablement au début de l’année prochaine”, a-t-il noté. “C’est essentiel pour obtenir une modération plus large de l’inflation des prix des services et ramener l’inflation à l’objectif.”

Il s’attend à ce que la Fed suspende les hausses autour du niveau de 4,5 % ou 4,75 % cet hiver.

“Ensuite, je pense qu’ils s’arrêtent et disent:” Hé, écoutez, je vais m’arrêter ici. Je vais jeter un coup d’œil et voir comment les choses se déroulent “”, a déclaré Zandi. “Si nous entrons dans l’été prochain et que les choses respectent mon scénario, alors nous avons terminé. Nous venons d’atteindre le taux terminal. Ils maintiendront le taux des fonds là-bas jusqu’en 2024. Mais si je me trompe… et l’inflation reste plus têtus, ils freineront à nouveau et nous entrerons en récession.”

