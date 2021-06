Moody’s Analytics sur les épidémies de Covid en Asie, hausse des taux de la Fed en 2023

« Les pays asiatiques doivent maîtriser Covid afin qu’une fois que la Réserve fédérale commencera à augmenter les taux d’intérêt, les économies ici soient en bonne position et puissent également gérer la transition », a déclaré Steve Cochrane, économiste en chef Asie-Pacifique chez Moody’s Analytics. « Squawk Box Asia » de CNBC.

Des taux américains plus élevés attireraient les investisseurs de l’étranger, et les banques centrales d’autres pays pourraient devoir augmenter leurs propres taux pour se défendre. Une augmentation des taux d’intérêt pourrait aider les pays à empêcher qu’une trop grande quantité de capitaux ne quitte leur économie, mais une augmentation trop rapide des taux augmente le risque de ralentissement économique.

Les pays asiatiques doivent maîtriser Covid afin qu’une fois que la Réserve fédérale commencera à augmenter les taux d’intérêt, les économies ici soient en bonne position et puissent également gérer la transition.

De nombreuses économies d’Asie, dont le Japon, Taïwan et la Malaisie, ont connu ces derniers mois une nouvelle augmentation des cas de Covid – ce qui a obligé les autorités à imposer des mesures de distanciation sociale plus strictes. Les nouvelles vagues d’infections surviennent alors que les progrès de la vaccination dans la région sont à la traîne par rapport aux États-Unis et en Europe.

La Banque mondiale a déclaré dans un rapport ce mois-ci, la production économique dans les deux tiers des pays d’Asie de l’Est et du Pacifique restera inférieure aux niveaux d’avant la pandémie jusqu’en 2022. Les facteurs qui freinent la croissance économique potentielle dans ces pays comprennent les épidémies prolongées de Covid et un effondrement du tourisme mondial, a déclaré la banque.