FAYETTEVILLE, Ark.: Moses Moody a enregistré des sommets en carrière de 24 points et neuf rebonds lorsque l’Arkansas a battu UT Arlington 72-60 mercredi soir.

Moody, un étudiant de première année de six pieds de Little Rock, Arkansas, en tirait sept sur 12 et a réussi deux des sept trois points des Razorbacks.

Connor Vanover et Jalen Tate ont chacun ajouté 12 points pour l’Arkansas (3-0), qui a remporté les trois matchs à deux chiffres, mais n’a tiré que 39% (24 sur 61) du sol contre les Mavericks. Justin Smith a récolté 11 points et neuf rebonds.

Shahada Wells a marqué 17 points et Fredelin De La Cruz 11 pour UT Arlington (1-3).

Smith a marqué sur un dunk et Moody a suivi avec cinq points consécutifs et les Razorbacks ont construit une avance de 20 points au milieu de la seconde période.

Tate a fait 3 points pour augmenter l’avance de l’Arkansas 69-51 à environ sept minutes de la fin, mais les Razorbacks n’ont pas marqué un autre panier avant le sauteur de Tate avec 39 secondes à jouer.

