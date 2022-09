MoodUP de LG est le plus fou des lancements de produits sauvages de LG

La durabilité était un thème clé de l’IFA cette année, c’est-à-dire pour les marques de technologie domestique qui ne sont pas LG. Alors que Samsung parlait de sa technologie de lavage Ecobubble à économie d’énergie et que TCL parlait de recyclage et remplissait son écran de présentation de glaciers, LG allait dans la direction opposée, en créant des produits domestiques de luxe extrêmement inutiles qui tendaient vers l’étrange.

Prenez ses tables purificatrices d’air, officiellement appelées PuriCare Objet Collection Aero Furniture. Ils sont colorés et amusants ! Ils purifient l’air ! D’accord, ils ne fonctionnent pas particulièrement bien comme tables, mais si vous vous inquiétez de ce genre de chose, vous êtes au mauvais endroit.

Emma Rowley / Fonderie

La société a également dévoilé le ShoeCare et le ShoeCase, dont le premier donne à vos chaussures un rafraîchissement à la vapeur afin que vous puissiez les afficher dans ce dernier dans toute leur splendeur – sur un plateau tournant, sous des lumières colorées, rien de moins. En tant que personne qui ne possède pas le genre de chaussures que vous exposeriez à moins qu’il ne s’agisse d’une forme d’art de protestation, je me suis moqué de l’idée.

Mais le voir dans la vraie vie était différent. Alors que je regardais une paire de Nike tourner dans une douce lueur rose, j’ai commencé à perdre mes repères dans le monde.

Emma Rowley / Fonderie

C’est alors que j’ai vu le MoodUPMTce qui a donné à la ShoeCase l’apparence d’une corbeille à pain en bois.

Le MoodUP, pardon, le MoodUPMT, doit être le réfrigérateur exagéré le plus ridicule jamais conçu. Son gadget de base est qu’il a des panneaux LED à changement de couleur sur ses portes. Il s’agit d’un réfrigérateur-congélateur à portes françaises avec un réfrigérateur au-dessus et un congélateur en dessous et quatre portes qui s’ouvrent depuis le centre.

Comme avec certains des réfrigérateurs existants de LG, le panneau supérieur droit est en verre, ce qui vous permet de regarder à travers et de surveiller vos boissons. Il est également équipé d’une barre lumineuse, de sorte qu’il peut également participer à l’action de changement de couleur.

Dans l’application ThinQ de LG, vous pouvez choisir parmi 22 couleurs pour les panneaux de porte supérieurs et 19 pour les panneaux inférieurs.

Les possibilités sont infinies. Imaginez ceci : je suis dans la cuisine, en train de préparer un café à une amie quand elle reçoit une mauvaise nouvelle au téléphone. Rapide comme un éclair, je saute sur l’application ThinQ et quelques secondes plus tard, mon réfrigérateur reflète maintenant son humeur sombre dans des tons de bleu. Si je juge qu’elle a été sombre trop longtemps, je peux subtilement lui suggérer de remonter le moral en changeant les couleurs des panneaux en rose.

Ou, autre scénario : des amis annoncent leurs fiançailles (bizarre, ils font ça dans ma cuisine). Merci à MoodUPMTGrâce au haut-parleur Bluetooth intégré de , je peux diffuser de la musique à partir de mon téléphone et nous dansons tous en fête alors que les panneaux de porte clignotent au rythme de l’air.

Mais peut-être que je ne veux pas toujours devoir évaluer ma propre humeur pour trouver la bonne combinaison de couleurs, car cela semble épuisant.

Dans ce cas, je peux simplement choisir parmi des préréglages avec des noms tels que Saison, Lieu, Humeur et Pop. L’humeur, apparemment “provoque une sensation de bien-être grâce à l’utilisation de couleurs douces et apaisantes” – ce qui est étrange car en regardant l’affichage, je n’ai rien vu de proche d’une couleur apaisante, même si j’en ai vu environ 22 criardes.

Emma Rowley / Fonderie

Mais les panneaux aux couleurs changeantes ne se limitent pas au plaisir. Ils sont également fonctionnels (en quelque sorte). Lorsque les capteurs du réfrigérateur détectent votre venue, les panneaux clignotent. Selon LG, c’est bienvenu, bien que je ne pense pas que ce soit un geste largement reconnu.

La nuit, les portes du congélateur brillent plus fort pour que vous puissiez localiser les collations de minuit sans allumer la lumière et alerter tout le monde dans la maison du fait que vous êtes sur le point de manger le dernier morceau de gâteau. Et si vous laissez accidentellement une porte de réfrigérateur ouverte, un panneau clignotera à plusieurs reprises pour vous alerter – ce qui est utile si vous vous trouvez devant le réfrigérateur et que vous regardez dans la bonne direction.

Et si vous vous demandez à quoi ressemble le réfrigérateur lorsqu’il n’est pas allumé, il « offre une combinaison de Lux Grey et Lux White pour un look plus traditionnel dans la cuisine. La finition chic et intemporelle s’harmonise avec tous les décors et évoque le contraste naturel et subtil des pierres de différentes couleurs. Alors, gris et blanc, alors.

En plus de certains de ses autres lancements fous, LG n’a rien dit sur le prix ou la date de sortie du MoodUP, ni n’a confirmé où dans le monde il pourrait être vendu.

Lorsque mon collègue Chris Martin a vu ShoeCare et ShoeCase, ils ont atteint le sommet de sa liste de souhaits de gadgets. Voici pourquoi.