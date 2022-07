Monza entre dans sa première campagne de Serie A avec une intention zélée

L’AS Monza, nouvellement promu, entre en Serie A pour la première fois de l’histoire du club. Avant la saison 2022/23 de Calcio, le club débutant de l’élite italienne cherche à faire une déclaration immédiate.

Pour presque toutes les nouvelles équipes entrant dans l’élite, l’objectif principal est toujours la survie. Cependant, le président du club, Silvio Berlusconi, a clairement indiqué que l’AS Monza visait à concourir pour quelque chose de plus grand que d’esquiver une relégation immédiate en Serie B. Au lieu de cela, le club a une mentalité intrépide dans l’élite italienne.

Le club a rendu cette notion parfaitement claire à travers plusieurs renforts. Avec un investissement continu dans le club, l’équipe a le potentiel de se battre pour une place européenne. Au contraire, Monza veut éviter un récit commun lors de sa première saison de Serie A. Une frénésie de signatures sur le marché des transferts vise à éviter toute menace de redescendre en Serie B.

Des signatures estivales ambitieuses

Monza a fait une déclaration avec sa multitude de signatures estivales. Stefano Sensi a passé du temps avec l’Inter Milan, arrivant maintenant en prêt. De plus, Monza a acquis le gardien Alessio Cragno de Cagliari en prêt, un autre joueur avec des sélections internationales. De plus, Andrea Ranocchia arrive de l’Inter avec une expérience de leadership inestimable.

Cependant, la signature phare est Matteo Pessina. L’international italien vient d’Atalanta avec un prêt d’une saison. Monza a l’obligation de rendre le déménagement permanent sur certaines réalisations. Selon les médias italiens, il s’agit simplement de survie en Serie A cette saison. Matteo Pessina a en fait passé une partie de sa carrière de jeune et les premières parties de sa carrière professionnelle avec Monza. Effectivement, c’est son club d’enfance.

Le milieu de terrain est sûrement le talisman recherché par Monza alors qu’il chasse une place européenne. Pourtant, les acquisitions ne s’arrêtent pas là. Actuellement, Monza veut un attaquant pour les mener au sommet. Le club ambitieux a tendu la main à la fois à Mauro Icardi et à Edinson Cavani. Icardi n’a pas répondu aux attentes au PSG, tandis que Cavani est désormais agent libre.

De plus, Monza a tendu la main à Mario Balotelli, qui souhaite relancer sa carrière en Italie à l’âge de 31 ans.

Le rachat et le plan Berlusconi-Galliani

Acquérir des noms reconnaissables n’est que la prochaine étape pour Monza dans un plan qui se prépare depuis des années. Retour sur 2017. L’ancien Premier ministre italien controversé Silvio Berlusconi a vendu l’AC Milan en 2017. Puis, il a repris un club de troisième division un an plus tard. Berlusconi a acquis Monza en 2018 pour un prix de 3,4 millions de dollars. Son objectif était d’amener le club en première division en Italie.

Pour ce faire, Berlusconi s’est arrangé pour que l’ancien PDG de Milan, Adriano Galliani, le rejoigne à Monza. Avec Galliani, Berlusconi a fait de Milan une puissance italienne et européenne. Avec le duo à la barre, le Rossoneri a remporté huit titres de Serie A et 5 trophées de l’UEFA Champions League. C’est un peu exagéré pour l’humble Monza qui fait ses débuts en Serie A. Cependant, la paire détient un succès distingué dans le football italien.

Monza fait ses débuts en Serie A

Monza entre au sommet du football italien et se prépare à causer des problèmes à de nombreuses équipes de haut niveau de la Serie A. Au cours des derniers marchés des transferts, le club a fait un excellent travail en recrutant des talents expirants. Gaston Ramires et Giullio Donati, ainsi que quelques autres, ont encore du talent et l’envie de jouer en compétition.

Monza est une équipe bien équilibrée avec des talents entrants qui attendent toujours. Cela pourrait s’avérer problématique pour les équipes traditionnellement grandes comme la Juventus, Naples, l’Inter ou le champion en titre Milan.

Monza entame sa première campagne de Serie A le 12 août à domicile face au Torino. Un test rapide s’ensuit sur la route à Naples la semaine suivante. Monza est prêt à réaliser quelque chose qu’aucun autre club en Europe n’a jamais fait : se qualifier pour une compétition européenne lors de sa toute première saison dans l’élite européenne.

PHOTO : Giuseppe Cottini/Getty Images