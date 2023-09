Monyetta Shaw défend les commentaires sur la rupture de Ne-Yo

Monyetta Shaw soutient ce qu’elle a dit après avoir évoqué de « vieilles nouvelles » à propos de sa rupture avec Ne-Yo.

Lors d’une récente interview, Shaw a révélé qu’elle et la chanteuse « Miss Independent » avaient rompu il y a plus de dix ans en raison de son désir insatiable de faire des plans à trois.

« Nous avons triché ensemble, si cela a du sens », a-t-elle expliqué sur Maison d’Aaron mardi, en levant trois doigts pour préciser qu’elle parlait de plans à trois. « Nous avons fait des choses ensemble. Ce n’est pas de la triche si vous y participez… et puis ce n’était tout simplement pas suffisant [for him].

Monyetta a poursuivi: « Je me suis dit: ‘Eh bien, non, je ne me suis pas inscrit pour faire ça tous les jours.’ C’est devenu un problème alors qu’il le voulait tellement.