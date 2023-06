Et dimanche, Monyetta a poursuivi la conversation sur le podcast « Speak On It » de Kandi.

Une chose sur laquelle nous pouvons compter est Marlo et Sheree TELLING A LIE. Vous savez tous bien et putain bien que Marlo a essayé de claquer cette porte sur Monyetta. 😑 #RHOA

Elle ne pouvait pas commencer un combat avec @KenyaMoore donc @iheartMarlo m’a essayé ! SMH me claque une porte en acier au nez puis court dehors « Dites yo merde et fuyez comme d’habitude » Parfait…..au coin de la rue, boire est juste là où vous appartenez ! « EN CONSERVE » #rhoa

Le claquement de porte, qu’il soit intentionnel ou non, a provoqué une agitation et un bouleversement, Monyetta a appelé Marlo avant que la femme au foyer ne sorte en trombe de l’hôtel.

Lors du dernier épisode de « Speak On It », Monyetta a récapitulé le claquement de porte de Marlo à DJ AONE qui remplaçait en tant qu’hôte.

Selon la débutante #RHOA, lorsque l’incident s’est produit à Birmingham, elle « a vu du noir » et a eu un rare moment d’agir en dehors de son personnage.

« Quand cette porte en acier est arrivée comme ça, tous les paris étaient ouverts », a déclaré Moneytta sur « Speak On It ». « Honnêtement, à ce moment-là, j’ai vu du noir, je me targue de ne pas me mettre dans des situations comme ça qui m’amènerait éventuellement à y aller mais faire un show, côtoyer ces dames, tu es mis dans des situations. » […] « Elle a continué, elle a continué », a-t-elle ajouté plus tard à propos de Marlo. « Quand le Kenya ne lui a rien donné, ça a basculé. Elle dit n’importe quoi et c’est l’un de mes déclencheurs », a-t-elle poursuivi. « Je ne suis pas fier de ce que vous avez vu, mesdames et messieurs. »

La femme et la mère ont également expliqué qu’elle était d’accord pour ne pas être la « personne la plus bruyante de la pièce » et qu’elle voulait initialement donner à Marlo le bénéfice du doute pour voir s’ils pouvaient former une amitié.

Cela a apparemment disparu par la fenêtre cependant quand elle a vu Marlo l’ombrager dans les confessionnaux.

« Beaucoup de gens disent des trucs avec leur poitrine dans les confessionnaux et restent muets ou parlent sous-marins quand vous y êtes », a déclaré Monyetta. «Je comprends, vous jetez de l’ombre amusante, mais certaines merdes ne sont pas de l’ombre amusante. Ce truc a commencé avec Marlo depuis le début depuis que j’ai mis le pied dans la porte.

AONE était d’accord avec ce sentiment et a déclaré que Marlo se sentait probablement menacée par Monyetta parce qu’elle était à la mode comme elle. « Je pense que Marlo est vraiment intimidé par vous », a déclaré le DJ tandis que Monyetta a reconnu qu’elle avait déjà entendu ce commentaire.

Plus tard dans la conversation, elle a reconnu un commentaire qu’elle avait fait sur l’émission déclarant que sa « superpuissance était d’avoir de la gentillesse ».

« Certaines personnes ne comprennent pas », a déclaré Monyetta tout en notant que les gens pensent qu’elle est trop gentille. « C’est qui je suis jusqu’à ce que je ne le sois plus, j’ai des choses à perdre. »

Marlo n’a pas encore tweeté personnellement sur la situation de claquement de porte, mais elle a activement retweeté les fans qui sont de son côté.

Cette dernière session d’ombre vient après que Marlo et Monyetta aient eu un va-et-vient désordonné sur les réseaux sociaux où Monyetta a surnommé son ennemi juré une « pêche en conserve » et a convenu que cela ferait une meilleure femme au foyer.

« Je suis BEAUCOUP PLUS qualifiée pour être une femme au foyer que vous. Cela n’a PAS de sens du tout. Merci 4 ça », a tweeté Moneytta.

Que pensez-vous des Marlo Vs. Teinte Monyetta sur #RHOA ?