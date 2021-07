Mony Mist – Le plus petit test pratique du smartphone 4G

introduction

Dans un monde où les smartphones deviennent de plus en plus gros, une entreprise a décidé d’aller à contre-courant et de lancer ce qu’elle prétend être le plus petit smartphone 4G. Rencontrez le Mony Mint – de petite taille, mais promettant de remplacer complètement votre téléphone, tout en vous faisant économiser quelques dollars.

Le téléphone sera finalement lancé avec Android Pie, bien que notre première unité de pré-version exécutait le très ancien Android Marshmallow 6.0. Cela ne nous empêchera pas de faire un examen rapide, car ce téléphone est plus une question de taille que d’offre des fonctionnalités Android les plus récentes et les plus performantes. Et ce n’est pas comme si Android 9.0 était à jour de toute façon.

Spécifications de Mony Mist :

Corps: 89,5 x 45,5 x 11,5 mm, 75 g ; La couleur noire.

89,5 x 45,5 x 11,5 mm, 75 g ; La couleur noire. Affichage: LCD 3″, résolution 480x854px, format d’image 16:9, 270ppi.

LCD 3″, résolution 480x854px, format d’image 16:9, 270ppi. Jeu de puces : Mediatek MT6735 : processeur quadricœur (4×1,3 GHz Cortex-A53) ; Carte graphique Mali T720.

Mediatek MT6735 : processeur quadricœur (4×1,3 GHz Cortex-A53) ; Carte graphique Mali T720. Mémoire: 32 Go de stockage, 3 Go de RAM, pas de slot micro SD.

32 Go de stockage, 3 Go de RAM, pas de slot micro SD. Système d’exploitation/logiciel : Android 9 (annoncé).

Android 9 (annoncé). Appareils photo: Principal : 13 MP ; Avant : VGA.

Principal : 13 MP ; Avant : VGA. Capture vidéo: Caméra arrière : 480p, EIS ; Caméra frontale : 480p.

Caméra arrière : 480p, EIS ; Caméra frontale : 480p. La batterie: 1250mAh.

1250mAh. Divers : Port USB-C, double emplacement micro SIM.

Le Mony Mist est actuellement disponible au prix de 99 $ pour divers premiers contributeurs via des plateformes de financement participatif, mais le prix de détail officiel sera de 150 $.

C’est moins cher que le Palm, un nom qui sonne une cloche et sous lequel TCL a apporté son propre téléphone diminutif il y a deux ans.

Il n’y a qu’une seule option de stockage ici – 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, évidemment sans emplacement pour les cartes microSD. Nous ne pouvons voir personne télécharger d’énormes vidéos 4K sur ce téléphone ou abuser de son appareil photo, donc l’espace limité ne devrait pas être un gros problème.

Il est intéressant de noter que le plateau de la carte peut contenir deux cartes micro-SIM (et non nano), ce qui est un exploit impressionnant en soi.

La résolution de l’écran n’est peut-être que de 480p, mais l’écran tactile est décemment réactif et même ceux qui ont des doigts plus gros peuvent taper décemment, sinon nécessairement rapidement. Approfondissons maintenant l’expérience de base du smartphone.

Conception et taille

Le téléphone est peut-être plus petit en hauteur et en largeur, mais il est loin d’être aussi fin que les appareils modernes. Il fait 11 mm d’épaisseur, avec un demi-millimètre supplémentaire pour la bosse de la caméra. Il y a un bouton d’alimentation sur le côté droit et des touches de volume sur la gauche et un port USB-C juste entre les deux grilles de haut-parleurs en bas.

Cependant, ils sont principalement destinés à l’esthétique – le haut-parleur réel est dans l’écouteur, et il est assez fort pour un boîtier aussi étroit. La conception globale rappelle celle d’un appareil Apple, en particulier avec le bord brillant d’aspect métallique autour du téléphone.

Les rendus du téléphone pourraient induire en erreur quelqu’un sur le fait qu’il s’agit d’un iPhone 4, et Mony n’a même pas peur des similitudes, affirmant que le Mist a été inspiré par Steve Jobs et est un hommage au défunt co-fondateur d’Apple.

Convivialité

La première question qui surgit dans la tête lorsque les gens voient le téléphone est « Pourquoi ». Pourquoi est-il si petit ? Eh bien, Mony dit que c’est « la réponse ultime à toute situation où l’utilisation d’un téléphone principal lourd et coûteux n’est pas pratique ».

L’un de ces scénarios, selon Mint, est en cours d’exécution. Nous avons un coureur passionné dans notre équipe qui vient de rentrer des Skyrunning World Series dans les Alpes italiennes, nous lui avons donc naturellement demandé de nous apporter une expertise en la matière.

Le Mist est en effet super facile à transporter pour les activités de fitness en plein air. Sa taille et son poids pourraient vous faire oublier que vous avez même un smartphone sur vous. Notre unité est encore en développement, mais nous sommes assez confiants qu’une fois qu’elle commencera à être livrée avec le bon système d’exploitation, elle sera capable de suivre les courses et les balades à vélo comme n’importe quel autre smartphone avec le GPS.

Il y a un inconvénient dans l’ensemble de la situation d’activité physique – si vous voulez changer de piste, envoyer un SMS à quelqu’un ou faire quelque chose nécessitant la moindre attention, vous devez vous arrêter dans le feu de l’action et vous concentrer sur le petit écran. Cela ruinerait tous les records personnels et perturberait l’élan, tuant toute l’ambiance sportive.

La taille du téléphone est très pratique lors des voyages d’affaires. Nous transportons tous souvent de gros sacs pour un ordinateur portable, un chargeur, des câbles, des documents, le désinfectant pour les mains occasionnel, des lunettes et de nombreux autres accessoires. Avoir un gros smartphone dans ce gâchis est un inconvénient, mais avec le Mony Mist, au moins cette nuisance est évitée.

Matériel et performances

Le chipset Mediatek MT6735 a sept ans à ce stade, et en tant que tel d’une centrale électrique comme on peut en trouver de nos jours. Il vous permet de consulter une application de messagerie ou de calendrier, de lire des vidéos en 1080p et de vous connecter aux réseaux Wi-Fi et 4G. Cependant, le Wi-Fi ne fonctionne que sur la norme 802.11n, tandis que le Bluetooth est limité à 4.0.

Il y a une raison pour laquelle les spécifications sont si décontractées – un matériel plus puissant nécessitera une batterie plus grosse, et nous ne pouvons pas l’avoir dans cette barre chocolatée d’un téléphone. Il n’y a pas non plus de place pour quatre caméras malgré ce que le design à l’arrière peut suggérer. Il n’y a qu’un seul tireur avec un capteur 13MP ; les autres cercles ne font qu’imiter de vrais objectifs de caméra. La caméra frontale a un capteur VGA (0,3MP) dérisoire.

Étant donné que l’unité est livrée sans le système d’exploitation final, nous ne pourrons pas effectuer nos tests en laboratoire, y compris notre évaluation d’endurance sur mesure de la durée de vie de la batterie. Sur le papier, la cellule d’alimentation est de 1 250 mAh, promettant une autonomie de 72 heures sur une seule charge, ce qui n’est bien sûr possible que si le téléphone est en veille tout le temps avec la connexion de données désactivée. Là encore, avec le téléphone qui n’est certainement pas destiné aux jeux, à la navigation intensive ou à la consommation multimédia, il peut ne durer qu’une journée d’utilisation légère – quelques appels, le texte occasionnel et peut-être un e-mail ou deux.

En théorie, les jeux lourds comme Asphalt 8 et Real Racing 3 peuvent fonctionner, mais l’appareil surchauffe rapidement au point d’être inconfortable à manipuler. Par conséquent, nous vous suggérons de ne pas vous embêter.

Le plus grand avantage du Mony Mist est peut-être sa taille, mais il devient rapidement un inconvénient une fois que vous essayez d’exécuter des applications réelles qui commencent à s’exécuter sur le petit écran. Les petits boutons à l’écran sont pratiquement non cliquables, et s’il y a une petite annonce sur un affichage normal, ici elle occupe la moitié de l’écran, ce qui la rend impossible à fermer.

















Captures d’écran de Mony Mist

Verdict

Le Mony Mist est un gadget sympa qui serait un excellent sujet de discussion si vous en avez assez des conversations sur la météo. Cependant, en prendre un pour une utilisation réelle est un peu plus compliqué. Il y a une bonne raison pour laquelle les téléphones sont de plus en plus gros de nos jours et pourquoi l’iPhone 12 mini a fait un flop – nos modes de vie numériques modernes ont juste besoin d’un grand écran, d’un chipset puissant et d’une grosse batterie.

Cependant, sa petite taille en fait l’outil idéal pour certains cas d’utilisation – principalement lorsque vous devez vous déconnecter, mais que vous souhaitez toujours être joignable en cas d’urgence.

C’est un excellent appareil pour sortir le soir lorsque vous voulez vraiment vous connecter avec vos amis plutôt que de passer la moitié du temps à faire défiler les flux de médias sociaux. Ou pour sortir courir, quand vous n’avez vraiment pas l’intention d’utiliser le téléphone au-delà d’accepter les appels d’urgence.

Il peut également être idéal pour aller à la plage, où son prix très bas signifie que même si vous l’endommagez, il n’y aura pas de perte si grave.

Si l’un de ces éléments vous ressemble, cela peut valoir la peine de visiter la page kickstarter de Mony Mist.