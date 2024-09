Monuments à la maternité, rêves cinématographiques et une « bête sauvage » – la semaine de l’art | Art et design

Exposition de la semaine

Hannah Perry : le travail manuel

Une approche multimédia spectaculaire s’accompagne de thèmes introspectifs alors que Perry explore la maternité, la classe et le genre.

Baltic, Gateshead, jusqu’au 16 mars

Également affiché

John Stezaker: Épeler

Nouvelles œuvres de cet artiste britannique surréaliste et déformant la réalité, obsédé par les rêves cinématographiques.

The Approach, Londres, jusqu’au 28 septembre

Andréé Derain et la scène

Projets de théâtre du grand homme moderne français qui a commencé comme une dangereuse « bête sauvage » mais est devenu un classiciste discipliné.

Cassius&Co, Londres, ouvre le 12 septembre

Cracher

Emmanuel Awuni et Divine Southgate-Smith collaborent sur un spectacle qui chevauche les médias et les continents.

Public Gallery, Londres, du 12 septembre au 12 octobre

Debout sur terre

Frank Bowling, Raksha Patel et d’autres se penchent sur les paysages de la Grande-Bretagne moderne.

Thames-Side Studios Gallery, Londres, du 7 au 22 septembre

Image de la semaine

Procession de la Confrérie du Boa Morte par Lena da Bahia.

Dans le cadre d’un mouvement mondial visant à restituer les œuvres d’art à leurs pays d’origine, environ 750 œuvres d’artistes brésiliens majoritairement noirs sont offertes à un musée de Bahia après avoir été exposées aux États-Unis et au Canada pendant 30 ans. Lire la suite ici.

Ce que nous avons appris

Les peintures de Peter Doig ont réalisé des ventes combinées de près de 380 millions de livres sterling, mais il a gagné à peine 230 000 livres sterling

Antony Gormley rejoint la lutte contre la destruction d’un site historique

Le grand photographe Alec Soth est retourné à l’école d’art

L’artiste pionnier Futura 2000 a célébré cinq décennies de travail révolutionnaire

La créatrice de parfums Tasha Marks peut vous faire sentir n’importe quoi, de l’enfer à vos grands-parents

Les images d’archives de l’armée américaine mêlent mode et puissance de feu

L’artiste primée Teresita Fernández réinvente l’art du paysage

Une nouvelle exposition a apporté la preuve convaincante que les objets parlent…

Chef d’oeuvre de la semaine

Le ramasseur de bois, Jean-Baptiste-Camille Corotc. 1865-70

Photographie : Artefact/Alamy

Né au XVIIIe siècle, Corot a vécu à l’époque de Manet et des impressionnistes. Sa fascination vient de ce sentiment d’exister hors du temps, entre les mondes. Cette toile tardive de lui est magiquement archaïque. Elle crée un paysage pastoral onirique verdâtre et argenté où rien ne se passe – à part un peu de bois ramassé. Pourtant, dans le calme, il suggère tant de choses. On y trouve même des allusions à l’ère de la photographie dans la façon dont les arbres se découpent sur la lumière endormie. Corot est en fin de compte un conteur : il évoque ici une atmosphère solitaire et fantomatique dans laquelle on peut rencontrer des doubles ou des revenants. C’est un artiste calme mais terriblement génial.

National Gallery, Londres

N’oubliez pas

