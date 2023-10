Monumental Sports Network lance des abonnements directs aux consommateurs avec les jeux en direct des Capitals de Washington, des Wizards et des Mystics

Les fans locaux sans abonnement à la télévision payante peuvent désormais s’abonner directement à Monumental Sports Network pour accéder au flux linéaire en direct du réseau 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’aux jeux en direct et à d’autres avantages d’adhésion.

Washington, DC – Aujourd’hui, Monumental Sports Network a dévoilé les abonnements directs aux consommateurs (DTC) pour les fans locaux sans abonnement à la télévision payante souhaitant accéder à la programmation en direct et à la demande de Monumental Sports Network. Ces nouvelles adhésions au DTC incluent un accès sur le marché aux matchs en direct des Capitals de Washington de la LNH, des Wizards de Washington de la NBA et des Mystics de Washington de la WNBA, entre autres jeux en direct, programmes originaux et avantages d’adhésion tangibles. Les téléspectateurs actuels qui accèdent à la chaîne du réseau via un fournisseur de télévision payante continueront de pouvoir regarder Monumental Sports Network de la même manière qu’auparavant, ainsi que via la nouvelle plateforme numérique de Monumental Sports Network, sans frais supplémentaires.

Les fans peuvent acheter des abonnements mensuels ou annuels au prix de 19,99 $ par mois ou 199,99 $ par an sur www.monumentalsportsnetwork.com ou en téléchargeant l’application Monumental Sports Network sur iOS, Android, Apple TV ou Roku. Les abonnés peuvent également utiliser l’application sur Amazon Fire TV.

« Nous sommes ravis de rendre notre réseau plus accessible aux fans sans abonnement à la télévision payante en lançant des abonnements directs aux consommateurs », a déclaré Zach Leonsis, président des médias et des nouvelles entreprises chez Monumental Sports & Entertainment. « Distribuer notre programmation de manière nouvelle et supplémentaire est essentiel à notre stratégie visant à créer la meilleure plateforme médiatique locale dans le domaine du sport. »

Le lancement du DTC intervient juste avant le début des saisons régulières de la LNH et de la NBA, les matchs commençant plus tard ce mois-ci. Les fans qui achètent un abonnement DTC pourront également regarder plusieurs matchs de pré-saison des Capitals et des Wizards sur le réseau, à commencer par le match des Wizards contre les Cairns Taipans (une équipe de la Ligue nationale de basket-ball d’Australie) le mardi 10 octobre.ème à 19 h HE.

À propos des nouvelles expériences numériques et directes au consommateur (DTC)

La nouvelle plate-forme numérique offre aux fans une fonctionnalité vidéo nouvelle et améliorée pour la diffusion en direct de jeux, la visualisation à la demande de programmes originaux et de rediffusions de jeux, du contenu exclusif en coulisses, et bien plus encore. La nouvelle présence numérique de Monumental Sports Network est optimisée pour les expériences sur ordinateur, tablette et mobile. Les utilisateurs qui ont déjà téléchargé la précédente application Monumental Sports Network sur leurs appareils numériques recevront une nouvelle version de l’application via une mise à jour standard de l’application.

Les fonctionnalités supplémentaires de la nouvelle expérience numérique incluent :

Accès à plusieurs angles de caméra pendant les matchs à domicile en direct, avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité de rembobiner et de regarder au ralenti.

Fonctionnalités de personnalisation qui adaptent l’expérience d’un utilisateur à ses équipes et joueurs préférés.

Accès à des centaines d’heures de programmation originale en coulisses, de nouveaux spectacles dont Ville natale avec Rachel Nicholset beaucoup plus.

Possibilité de regarder le flux linéaire en direct de Monumental Sports Network, 24h/24 et 7j/7, en déplacement sur plusieurs appareils.

Possibilité de s’inscrire pour recevoir des alertes de score, des mises à jour sur les équipes et les joueurs, ainsi qu’une nouvelle newsletter de Monumental Sports Network.

Clips éditoriaux et vidéo quotidiens couvrant les Capitals, Wizards, Mystics et Go-Go qui peuvent être enregistrés dans la liste d’un utilisateur pour une visualisation ultérieure.

Intégrations Sportradar offrant aux utilisateurs des données sportives et des analyses de paris avancées en temps réel.

Intégration de Ticketmaster pour la gestion des tickets et la liaison des comptes.

Une apparence et une convivialité cohérentes sur toutes les plates-formes, permettant une expérience intuitive sur tous les appareils.

Les fans qui s’abonnent directement au nouvel abonnement annuel du réseau bénéficient des avantages suivants :

Regardez plus de 200 jeux Capitals, Wizards, Mystics et Go-Go en direct

Accès 24h/24 et 7j/7 à la chaîne en direct de Monumental Sports Network

Possibilité de diffuser sur plusieurs appareils à la fois

20 % de réduction sur les marchandises et les vêtements de l’équipe

Billets à prix réduit pour certains jeux du mois

Accès aux billets en prévente pour les matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires

De plus, les 10 000 premiers abonnés au nouvel abonnement annuel du réseau recevront un ensemble exclusif de trois figurines en édition limitée mettant en vedette Alex Ovechkin, Kyle Kuzma et Elena Delle Donne. Chaque figurine comprend une fonction audio intégrée qui diffuse les appels de jeu caractéristiques des annonceurs play-by-play de Monumental.

Les abonnés à la télévision payante bénéficient gratuitement des mêmes avantages que les abonnés à l’abonnement annuel en se connectant avec leurs identifiants TV Everywhere (TVE) sur la plateforme en ligne. Les utilisateurs existants de TVE peuvent s’attendre cette semaine à une communication expliquant et accordant les nouveaux avantages de leur adhésion.

Les fans qui s’abonnent directement au nouveau forfait mensuel du réseau bénéficient des avantages suivants :

Capitales en direct, sorciers, mystiques et/ou jeux Go-Go

Accès 24h/24 et 7j/7 à la chaîne en direct de Monumental Sports Network

Monumental Sports Network s’est associé à ces améliorations avec ViewLift, un développeur leader de plates-formes numériques de bout en bout fournissant des solutions de distribution OTT aux propriétaires de contenu sur plusieurs plates-formes d’appareils, notamment le Web, les mobiles, les appareils de télévision connectés, les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux, pour concevoir et développer la toute nouvelle expérience numérique.

« Nous sommes ravis d’avoir créé les applications Monumental Sports Network pour permettre aux fans des Capitals, Wizards et Mystics de regarder toute l’action en direct et le contenu VoD sur ordinateur, mobile, tablette et Apple TV et Fire TV – avec plus de plateformes. à venir », a déclaré Rick Allen, PDG de ViewLift. « Les fans de sport de la région de Washington DC sont parmi les plus sophistiqués du monde sur le plan technologique, et ces services de streaming Monumental confirment le leadership de l’entreprise en matière de super-service à cette base de fans. Nous sommes le partenaire de streaming de Monumental depuis huit ans et sommes particulièrement fiers de cette dernière version du Monumental Sports Network.

À propos de Réseau sportif monumental

Monumental Sports Network est entièrement détenu et exploité par Monumental Sports & Entertainment (MSE). Le réseau détient les droits exclusifs des médias télévisés locaux pour les matchs des Capitals de Washington de la LNH, des Wizards de Washington de la NBA et des Mystics de Washington de la WNBA. Monumental Sports Network est également le foyer télévisuel et numérique du Capital City Go-Go de la NBA G League et du Wizards District Gaming de la NBA 2K League, ainsi que du contenu exclusif en coulisses et des programmes de sport et de divertissement originaux. Le réseau propose également la programmation sportive régionale la plus complète pour les lycées et les collèges régionaux de division II et inférieure dans la grande région métropolitaine de Washington DC. Pour en savoir plus, visitez : https://www.monumentalsportsnetwork.com/.