Monumental Sports Network diffusera le match de football « Truth and Service Classic » avec Howard et Hampton

Washington, DC (19 septembre 2024) – Réseau sportif monumental (MNMT) est fier d’annoncer que le réseau diffusera Le quatrième match de football annuel « Truth and Service Classic » entre l’Université Howard et l’Université Hampton aura lieu le samedi 21 septembre à 16 heures. Le match de cette année, qui se jouera à l’Audi Field de Washington, DC, sera le dernier chapitre d’une rivalité historique entre deux des plus grandes universités du pays. Collèges et universités historiquement noirs (HBCU)connu sous le nom de « Battle for the Real HU ». La diffusion du match de Monumental sera présentée par Victoria’s Secret PINK.

« Nous sommes extrêmement heureux de diffuser ce match de rivalité historique sur notre réseau, qui s’ajoute à notre liste déjà solide de matchs HBCU cette saison », a déclaré Friday Abernethy, directeur général de Monumental Sports Network. « Howard et Hampton ont tous deux une base d’anciens élèves extrêmement solide dans la région DMV, et nous sommes ravis d’offrir aux anciens élèves et aux fans une chance de regarder le match de samedi gratuitement – offrant ainsi l’occasion à ces athlètes HBCU de haut niveau de montrer leurs capacités sur une plateforme majeure. »

Plus de trois millions de foyers dans la zone de couverture du réseau pourront suivre ce match très attendu sur MNMT samedi. Les fans disposant d’un fournisseur de télévision pourront regarder le match sur Monumental Sports Network, si ce service est inclus dans leur programmation de chaînes. Pour les fans sans fournisseur de télévision, le jeu sera disponible gratuitement diffuser à monumentalplus.com ou via le toute nouvelle application Monumental+ sur iOS, Android, Apple TV, Roku et Amazon Fire TV.

« Nous sommes ravis que notre équipe de football participe à cet événement passionnant », a déclaré Kery Davis, directeur des sports de Howard. « Nous sommes impatients de renouveler notre rivalité de longue date avec Hampton devant un public télévisé. C’est une opportunité incroyable pour nos étudiants-athlètes. »

Wes Hall, de Monumental Sports Network, sera l’annonceur du match de samedi et Brian Mitchell, grand joueur de football de Washington et animateur de 106.7 The Fan, sera l’analyste couleur. Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en septembre 2023, Hampton ayant battu Howard de justesse, 35-34.

« Je suis ravi de voir les Pirates de l’université de Hampton affronter notre estimé homologue de HBCU, les Bison de l’université de Howard, dans le cadre du Truth and Service Classic », a déclaré le président de l’université de Hampton, Darrell K. Williams. « L’énergie et l’enthousiasme qui entourent ce match reflètent le meilleur de ce que nos institutions représentent : la rigueur académique, le service communautaire et la fierté durable de l’école. Toute la famille de l’université de Hampton a hâte de voir notre équipe de football des Pirates et l’incomparable Marching Force montrer leur excellence à Audi Field. Allez les Pirates ! »

Le « Truth and Service Classic » est le dernier ajout à une liste chargée de football universitaire 2024 sur Monumental Sports Network. En août, la plateforme médiatique locale primée annoncé partenariats avec les écoles de la région, l’Université de Richmond et l’Université de Towson, ainsi que HBCU GO, à l’air une sélection complète de jeux de football universitaire cette saison. Le calendrier de football universitaire 2024 de Monumental comprend 20 matchs – le plus grand nombre dans l’histoire du réseau – dont 16 matchs mettant en vedette des collèges et universités historiquement noirs (HBCU) et des écoles locales comme Howard, William & Mary, Virginia Union et Morgan State, en plus de Richmond et Towson.

Monumental Sports Network est le détenteur exclusif des droits de diffusion télévisuelle locale des Wizards de Washington de la NBA, des Capitals de Washington de la NHL et des Mystics de Washington de la WNBA. Il propose également un programme complet de programmes originaux et de diffusion en direct de matchs de basket-ball universitaire masculin et féminin, de football universitaire, de volley-ball universitaire, de basket-ball au lycée et d’e-sport, ainsi que des matchs de Washington Spirit (NWSL), Old Glory DC (Major League Rugby), Washington Freedom (Major League Cricket), Hershey Bears (AHL) et Annapolis Blues (NPSL).

À propos de Monumental Sports Network

Monumental Sports Network est détenu et exploité à 100 % par Monumental Sports & Entertainment (MSE). Le réseau détient les droits télévisuels locaux exclusifs pour les matchs des Capitals de Washington de la LNH, des Wizards de Washington de la NBA et des Mystics de Washington de la WNBA. Monumental Sports Network est également le foyer télévisuel et numérique de Capital City Go-Go de la NBA G League et de Wizards District Gaming de la NBA 2K League, ainsi que de contenu exclusif en coulisses et de programmes sportifs et de divertissement originaux. Le réseau propose également la programmation sportive régionale la plus complète pour les lycées et les universités régionales de division II et moins dans la grande région métropolitaine de Washington DC. Pour en savoir plus, visitez :www.monumentalsportsnetwork.com.

À propos d’Audi Field

Le stade emblématique de football de 20 000 places est niché dans un emplacement privilégié le long des rives du Capitole, la zone à la croissance la plus rapide du centre-ville de DC, et est le domicile permanent de DC United, du Washington Spirit et des DC Defenders.

Ouvert en juillet 2018, l’Audi Field est une destination de divertissement et d’événements de premier ordre et a accueilli le match des étoiles de la MLS 2023 contre l’Arsenal FC. Doté d’un site de paris sportifs FanDuel ultramoderne, de 500 sièges haut de gamme au niveau du terrain, de 31 suites de luxe et de l’une des pentes de stade les plus raides du sport, l’Audi Field offre aux fans une expérience de match vraiment unique. Le stade accueille divers événements tout au long de l’année, des sorties d’entreprise, des festivals de musique et des événements sportifs internationaux de classe mondiale, de la Premier League Lacrosse au College Football, et bien plus encore.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.audifield.com et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @AudiField.