Monty Python sous pression pour abandonner son sketch sur la transition de genre — RT Games & Culture

La troupe de comédie britannique bien-aimée Monty Python a subi des pressions pour supprimer un sketch de leur film classique ‘Life of Brian’ qui plaisante sur un homme voulant devenir une femme et avoir des bébés, a déclaré le co-fondateur John Cleese à un public lors de son one-man spectacle la semaine dernière.

« Nous adorons le scénario, mais vous ne pouvez pas faire ce genre de choses sur Loretta de nos jours », les artistes effectuant une lecture de la parodie biblique l’année dernière auraient dit à Cleese, revendiquant le sketch – dans lequel le personnage Stan insiste pour être appelé « Loretta » et déclare « Chaque homme a le droit d’avoir des bébés s’il le veut » – offenserait le public moderne.

« Donc, ici, vous avez quelque chose pour lequel il n’y a jamais eu de plainte en 40 ans, dont j’ai entendu parler, et maintenant, tout d’un coup, nous ne pouvons pas le faire parce que cela offensera les gens », Cleese a déploré. « Qu’est-ce qu’on est censé en faire ? »















Dans le sketch, les camarades de Stan du Front populaire de Judée sont divisés sur l’opportunité de soutenir la nouvelle identité de « Loretta », et la femme autoproclamée accuse son détracteur de « opprimant » lui.

« Je ne t’opprime pas, Stan, tu n’as pas de ventre ! Où le fœtus va-t-il gestationner ? Tu vas le garder dans une boîte ? demande son ami.

La seule femme du groupe, Judith, propose un compromis. « Supposons que vous conveniez qu’il ne peut pas réellement avoir de bébés – ne pas avoir d’utérus, ce qui n’est la faute de personne, pas même des Romains – mais qu’il peut avoir le droit d’avoir des bébés. »

L’ami de Stan, Reg, aime cette idée, déclarant que c’est « symbolique de notre lutte contre l’oppression » – tandis que le naysayer marmonne c’est simplement « symbolique de [Stan’s] lutte contre la réalité.

La version cinématographique de « La vie de Brian » était auparavant interdite dans certains pays pour son sujet prétendument blasphématoire, étant une satire profondément irrévérencieuse des histoires bibliques relatant la vie et l’époque du messie chrétien Jésus-Christ.

L’adaptation du spectacle sur scène de 2024, qui devrait ouvrir l’année prochaine à Londres, supprimerait la scène de la crucifixion du film, dans laquelle les personnages chantent l’air accrocheur et optimiste incongru ‘Always Look on the Bright Side of Life’ pendant que le personnage du messie Brian est réalisé.

Eric Idle, un autre membre fondateur de Monty Python, a précisé dans un tweet vendredi qu’il n’était pas impliqué dans la version du spectacle après que British Comedy Guide ait mentionné « Cleese et Idle” après avoir apporté des modifications au script original.

Cleese s’est plaint l’année dernière que « annuler la culture » avait eu un « effet désastreux » sur la comédie et avait même causé le « mort de la créativité » expliquant que « Si vous craignez d’offenser les gens et que vous y pensez constamment, vous ne serez pas très créatif. »