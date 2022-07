Monty Norman, qui a écrit le thème mémorable de 007, décède à 94 ans

Alors que M. Norman racontait l’histoire, M. Broccoli et Harry Saltzman avaient acquis les droits cinématographiques des romans James Bond de Ian Fleming à peu près au même moment. M. Broccoli a demandé s’il aimerait écrire la partition du premier des films, “Dr. Non.” Il n’était pas particulièrement familier avec les livres, a-t-il dit, et était tiède à l’idée – jusqu’à ce que M. Saltzman lance une incitation : un voyage gratuit en Jamaïque, où le film était tourné, pour lui et sa famille.

Monty Norman, qui au début des années 1960 a fouillé dans son catalogue, a sorti une chanson sur un éternuement et l’a transformée en l’un des morceaux de musique les plus reconnaissables de l’histoire du cinéma, le “James Bond Theme”, est décédé lundi à Slough, près de Londres. Il avait 94 ans.

“C’était le déclic pour moi”, a déclaré M. Norman à “The One Show” de la BBC en 2012. “Je ne sais pas si le film de James Bond va être un flop ou quoi que ce soit, mais au moins nous aurions des vacances soleil, mer et sable.”

Il avait du mal à trouver le thème, a-t-il dit, jusqu’à ce qu’il se souvienne d’une chanson intitulée “Mauvais signe, bon signe” d’une version musicale non produite du roman de VS Naipaul “A House for Mr. Biswas” sur lequel lui et un collaborateur fréquent, Julien Plus, a travaillé.

“Je suis allé dans mon tiroir du bas, j’ai trouvé ce numéro que j’avais toujours aimé et je l’ai joué tout seul”, a-t-il déclaré. L’original (qui s’ouvrait sur la ligne “Je suis né avec cet éternuement malchanceux”) avait une inflexion asiatique et s’appuyait fortement sur un sitar, mais M. Norman “séparait les notes”, comme il l’a dit, pour donner une sensation plus saccadée. pour ce qui est devenu le célèbre riff de guitare de la chanson thème.

“Et au moment où j’ai fait” dum diddy dum dum dum “, j’ai pensé:” Mon Dieu, c’est tout “”, a-t-il déclaré. “Son sex-appeal, son mystère, sa cruauté – tout est là en quelques notes.”

“Dr. Non » a été créée le 5 octobre 1962 à Londres. Un autre morceau de musique rivalisait alors pour attirer l’attention du public – le même jour, les Beatles sort son premier single, “Love Me Do” – mais le thème de Bond a également attiré l’imagination du public. Luke Jones, producteur de musique et animateur du podcast “Où est MON succès unique ?” a dit le thème, qui apparaissait régulièrement de diverses manières dans les films Bond suivants, était parfait pour “Dr. Non » et pour la franchise.