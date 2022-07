Monty Norman, compositeur du thème emblématique de James Bond, est mort à 94 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Monty Norman, le compositeur britannique à l’origine du thème emblématique de James Bond, est décédé. Il avait 94 ans.

Lundi, une déclaration a été publiée sur le site officiel de Norman qui disait: “C’est avec tristesse que nous partageons la nouvelle que Monty Norman est décédé le 11 juillet 2022 après une courte maladie.”

Norman a composé la musique de “Dr. No”, le film Bond de 1962 avec Sean Connery. Son thème pour James Bond, qui a été arrangé par son compatriote anglais John Barry, allait devenir la mélodie utilisée dans toute la franchise 007.

Norman est né Monty Noserovitch de parents juifs dans l’East End de Londres en 1928. Obtenant sa première guitare à 16 ans, Norman a continué à se produire avec de grands groupes et dans un double acte de variété avec le comédien Benny Hill. Il a ensuite écrit des chansons pour les rockeurs britanniques Cliff Richard et Tommy Steele, ainsi que composé pour des comédies musicales, notamment “Make Me an Offer”, “Expresso Bongo”, “Songbook” et “Poppy”.

Norman a été embauché par le producteur Albert “Cubby” Broccoli pour composer un thème pour le premier film de James Bond, “Dr. No.”

Il s’est inspiré d’un morceau qu’il avait écrit pour une proposition d’adaptation musicale de “A House for Mr. Biswas” de VS Naipaul, déplaçant le riff clé du sitar à la guitare électrique. Le résultat – nasillard, propulsif, menaçant – a été utilisé dans les 25 thrillers Bond.

Les producteurs ont embauché Barry pour réorganiser le thème, et Barry était largement supposé l’avoir écrit – au grand dam de Norman. Barry, décédé en 2011 à l’âge de 77 ans, a ensuite composé les musiques de près d’une douzaine de films Bond, dont “Goldfinger” et “You Only Live Twice”.

Norman est allé au tribunal pour affirmer sa paternité, poursuivant le journal The Sunday Times pour diffamation pour un article de 1997 affirmant que le thème avait été composé par Barry. Il a gagné en 2001 et a reçu 30 000 livres (35 718 $) de dommages et intérêts.

Avant sa mort, Norman a réfléchi au succès durable du thème.

“Eh bien, j’espère que le moment venu, les gens se souviendront que j’ai fait pas mal de choses, mais le fait que James Bond soit si emblématique dans l’esprit de tout le monde – vous ne pouvez pas discuter avec cela et je ne le voudrais pas non plus”, il a dit.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.