Monty Norman, compositeur connu pour le thème de James Bond, mort à 94 ans

Monty Norman, un compositeur britannique qui a écrit le générique des films de James Bond, est décédé. Il avait 94 ans.

Un communiqué publié lundi sur le site officiel de Norman a déclaré: “C’est avec tristesse que nous partageons la nouvelle que Monty Norman est décédé le 11 juillet 2022 après une courte maladie.”

Né Monty Noserovitch de parents juifs dans l’East End de Londres en 1928, Norman a obtenu sa première guitare à l’âge de 16 ans. Il a joué avec de grands groupes et dans un double acte de variété avec le comédien Benny Hill avant d’écrire des chansons pour les premiers rockers britanniques Cliff Richard et Tommy Steele et composant pour des comédies musicales, notamment Faites moi une offre, Expresso Bongo, Recueil de chansons et Coquelicot.

Norman a été embauché par le producteur Albert (Cubby) Broccoli pour composer un thème pour le premier film de James Bond, Dr Nonsorti en 1962.

Il s’est inspiré d’une pièce qu’il avait écrite pour un projet d’adaptation musicale de VS Naipaul Une maison pour M. Biswas, déplaçant le riff clé du sitar à la guitare électrique. Le résultat – nasillard, propulsif, menaçant – a été utilisé dans les 25 thrillers Bond.

Les producteurs ont embauché le compositeur John Barry pour réorganiser le thème, et Barry était largement supposé l’avoir écrit – au grand dam de Norman. Barry, décédé en 2011, a ensuite composé les musiques de près d’une douzaine de films Bond, dont Le doigt d’or et Tu ne vis que deux fois.

Norman est allé au tribunal pour affirmer sa paternité, poursuivant le journal Sunday Times pour diffamation pour un article de 1997 affirmant que le thème avait été composé par Barry. Il a gagné en 2001 et a reçu 46 300 $ CAN en dommages-intérêts.