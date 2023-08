Monty Don laisse les fans de Gardeners ‘World préoccupés par le visage enflé sur la photo de la serre

Les téléspectateurs de GARDENERS World ont été très inquiets après avoir remarqué son visage enflé dans le dernier épisode.

L’émission de la BBC Two est revenue vendredi après un écart de quatre semaines avec Monty Don – mais les fans disent tous la même chose à propos de son apparence.

Bbc

Les fans étaient inquiets pour la santé de Monty Don après son retour à Gardeners World vendredi[/caption] Bbc

L’homme de 67 ans a également donné ses conseils sur la façon d’obtenir des plantes gratuitement en prélevant des boutures[/caption]

Dans l’épisode, Monty a montré aux téléspectateurs comment il récolte ses pommes de terre et sème des graines pour les légumes d’automne.

L’homme de 67 ans a également donné ses conseils pour obtenir des plantes gratuitement en prélevant des boutures.

Cependant, les téléspectateurs étaient sérieusement distraits et préoccupés par sa santé et son apparence.

S’adressant à X, officiellement connu sous le nom de Twitter, un téléspectateur a déclaré: « Monty a l’air d’avoir un œil gauche injecté de sang, j’espère que ça va. »

Un autre a écrit: « Quelqu’un vérifie Monty en ce moment. »

Monty est apparu pour la première fois sur nos écrans en 1989 avec un habitué de This Morning et son propre segment de jardinage.

Puis il a succédé à Alan Tichmarsh en tant que présentateur principal de Gardeners ‘World en 2003.

Cependant, il a fait une pause entre 2008 et 2011 lorsqu’il a subi un accident vasculaire cérébral.

Dans le passé, il a parlé de sa bataille contre la dépression, qui s’est produite pour la première fois lorsqu’il a perdu son entreprise de bijoux en raison de la crise financière de 1987.

Écrivant dans son livre The Jewel Garden, Monty a rappelé : «[In the end] Je suis allé voir un guérisseur.

« Je ne me souviens pas s’il était herboriste, acupuncteur, homéopathe ou guérisseur en blouse blanche, mais je l’aimais bien. Il m’a fait m’abstenir de thé, de café et d’alcool et a décrit mes divers symptômes avec une précision infaillible.

« Après quelques mois de ce régime puritain, ils m’ont dit que j’étais incurable. »

Il a parlé de ses épisodes de dépression dans une interview de 2020 avec la BBC.

Il a déclaré: «Je souffre depuis de nombreuses années de dépression, qui va et vient, mais qui a tendance à s’aggraver en hiver.

« Et, touchez du bois, ça va beaucoup mieux depuis quelques années. Mais pour moi, les avantages de la nature résident dans la connexion physique avec le rythme du monde naturel.

Il a poursuivi: «Une partie de ce rythme est sombre – l’hiver est froid. Et pourtant même si à l’intérieur tu es morne et gris et froid, si tu crois que le printemps fleurira à l’intérieur de toi, ainsi qu’à l’extérieur dans le jardin, c’est puissant. Donc c’est comme ça que ça marche pour moi.

Gardeners ‘World est diffusé sur BBC Two et est disponible sur BBC iPlayer.

Alamy

Monty a fait une pause entre 2008 et 2011 lorsqu’il a subi un accident vasculaire cérébral[/caption]