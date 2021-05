Monty Don de Gardeners ‘World émet un avertissement sévère à TOUT LE MONDE avec une plante sur une erreur de recrue

Monty Don de GARDENERS ‘World a donné ses meilleurs conseils pour éviter une erreur de recrue classique pour les cultivateurs de plantes en herbe.

L’hôte a averti que la suralimentation des plantes pourrait entraîner un désastre pour les plantes saines, car cela pourrait les faire flétrir et mourir.

BBC

Monty était de retour avec les derniers conseils – avertissant les téléspectateurs comment ne pas suralimenter les plantes[/caption]

Au cours de la dernière série de la très appréciée série Greenfingered, Monty, 65 ans, a présenté aux téléspectateurs les conseils essentiels sur la culture de plantes en serre.

Il a ensuite expliqué: «Cette entreprise de nourrir une plante, de lui donner ce qu’elle veut, je sais peut sembler un processus mystérieux, sinon tortueux… et j’aimerais simplement simplifier toute la question de l’alimentation.

«Depuis la Seconde Guerre mondiale, trois principaux nutriments dominent l’alimentation des plantes, qu’elle soit agricole ou horticole.

«Ce sont l’azote, le phosphore et le potassium.»

BBC

Monty fabrique sa propre nourriture végétale à donner à ses plantes[/caption]

«Donc, si vous avez de l’azote, par exemple, cela stimulera la croissance verte, le feuillage. L’herbe en est l’exemple évident, et si une plante manque d’azote, elle sera rabougrie et pourrait bien commencer à jaunir.

Il a ensuite recommandé du fumier «bien décomposé» comme source la plus claire de nutriments, car un matériau plus récent pourrait s’avérer trop riche.

Le phosphore est essentiel pour encourager la germination et la croissance des racines – et pour cela, il a déclaré aux téléspectateurs que les phosphates de farine d’os et de roche que vous pouvez saupoudrer dans des pots de plantes fonctionneraient mieux.

«Le dernier élément, qui est le potassium, influence le développement des fleurs et des fruits», a-t-il révélé.

BBC

L’expert a montré aux fans comment trouver les ingrédients clés pour l’alimentation des plantes à la maison[/caption]

«C’est du frêne de bois, et j’ajoute cela autour de mes arbres fruitiers, les groseilles à maquereau, par exemple. Vous pouvez acheter des mélanges de granulés que vous pouvez ajouter et vous pouvez faire votre propre aliment riche en potassium de consoude.

«Si vous avez cultivé des plantes de consoude, récoltez les feuilles, remplissez-en un seau, trempez-les avec de l’eau, laissez-les pendant environ trois ou quatre semaines, puis égouttez-les», a-t-il ajouté.

« Toi [then] obtenez un liquide sucré, légèrement brun et nauséabond, que vous mélangez ensuite avec de l’eau. [It] constitue un très bon aliment pour stimuler le développement des fleurs, des fruits et des racines. »

BBC

Le compost traditionnel est un favori facile d’accès pour nourrir les plantes[/caption]

Les orties sont une bonne alternative naturelle – mais le compost traditionnel est le plus efficace et le plus facile à trouver.

«Ne suralimentez pas. Vous ne gagnez rien », a-t-il alors prévenu.

«Ne mélangez pas cela et plus fort qu’il ne le dit, et vous n’avez jamais besoin de nourrir plus d’une fois par semaine.





«Ce que vous voulez, c’est une plante saine et non une plante qui pousse vite puis s’effondre.»

Alors, alors que l’été arrive, maintenant vous le savez tous.

Gardeners ‘World est diffusé les vendredis à 20h sur BBC Two.