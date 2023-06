Monty Don avertit les fans de Gardeners ‘World de rester loin de chez lui dans une série de tweets sévères

MONTY Don a averti les fans de Gardeners ‘World de rester loin de chez lui dans une série de tweets sévères.

La personnalité de la BBC Two s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux alors que les fans réclamaient de voir sa propriété personnelle.

Monty Don avait précédemment averti les fans de rester à l'écart de sa propriété personnelle

La star montre souvent ses impressionnants jardins personnels sur les réseaux sociaux

Monty, 67 ans, est surtout connu comme l’un des horticulteurs populaires sur Gardener’s World qui donne des conseils pour permettre aux gens de tirer le meilleur parti de leurs jardins.

Il consulte également souvent ses profils en ligne pour montrer son propre travail dans sa maison avec beaucoup de succès.

Cependant, le diffuseur avait précédemment averti que malgré son ouverture sur ses programmes, il n’était pas disposé à partager ses jardins privés avec le grand public.

L’écrivain du jardin a tweeté: « Puis-je préciser que LONGMEADOW N’EST PAS OUVERT AU PUBLIC. Pas le vendredi ou tout autre jour. Vous pouvez « visiter » via GW uniquement.”

Plus tard, il a ajouté : « Non. Absolument pas. Longmeadow est un jardin privé et n’est pas ouvert à la visite de quiconque à tout moment.”

Un fan a demandé un plan approximatif du jardin car ils avaient du mal à «visualiser» tous les différents jardins et allées.

Cependant, l’expert de la nature n’en avait aucune, comme il l’a précisé : « Un plan a été imprimé à plusieurs reprises dans le magazine GW. »

Un autre fan a écrit à Monty en disant: «Je ne peux pas vous dire à quel point j’aimerais visiter Longmeadow, ce serait sur ma liste de souhaits si c’était possible. Ça doit être frustrant pour vous, c’est votre espace privé mais c’est aussi public.

Mais la personnalité de la télévision a répondu que son souhait ne se réaliserait pas : « Pas possible, j’en ai peur. Public uniquement sur écran.

Monty est surtout connu pour Gardeners ‘World qu’il anime depuis 2003, après avoir succédé à Alan Titchmarsh.

Il a également joué dans d’autres émissions comme Around The World In 80 Gardens.

Monty a également présenté des séries populaires comme Monty Don’s French Gardens, Monty Don’s Italian Gardens et Monty Don’s Paradise Gardens.

Il a riposté à d'autres passionnés de jardinage qui réclamaient d'avoir un aperçu de sa propriété privée

L'expert a précisé que le seul moyen pour le public de voir Longmeadow est à travers l'écran de télévision