Montrez vos vraies couleurs mais n’allez pas aboyer le mauvais arbre – combien de dictons célèbres connaissez-vous ? Répondez à notre quiz

Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient une phrase célèbre ?

Le Sun a expliqué cette semaine comment « Bluetooth » tire son nom de Harald Bluetooth, un roi nordique de l’an 900 dont l’habileté à communiquer les factions belligérantes unies en Norvège et au Danemark.

Il a obtenu son nom parce qu’il a mangé tellement de myrtilles que ses dents sont devenues bleues.

Et cette friandise amusante n’est pas le seul idiome à provenir d’une source improbable.

Essayez ce quiz amusant de Kirsten Jones pour voir si vous pouvez deviner les histoires derrière les dictons célèbres. Réponses ci-dessous.

1. DONNER L’ÉPAULE FROIDE : Être délibérément hostile à quelqu’un

A. Les soldats des années 1700 appliquaient de la glace sur leurs épaules après avoir tiré avec des mousquets

B. Les serviteurs de toilette d’Henry VIII ont passé du tissu sur leurs épaules pour protéger sa pudeur

C. Les hôtes médiévaux distribuaient des morceaux d’épaule de porc froide pour faire partir les invités

2. ENTERRER LA HACHETTE : mettre fin à un conflit

A. Pendant les négociations amérindiennes, les armes ont été enterrées afin qu’elles ne puissent pas être utilisées

B. Au Moyen Âge, les soldats balançaient des haches si fort que la lame était enfouie dans la tête d’une victime

C. Les femmes de la classe supérieure rangeaient les chapeaux au fond de leurs bagages pour éviter les voleurs

3. CASSER UNE JAMBE : Bonne chance

A. Si un homme était trop petit pour son cheval, les médecins lui cassaient les jambes dans l’espoir qu’elles s’allongeraient

B. Les gladiateurs romains aux jambes faibles ont été sacrifiés en premier, donnant de l’espoir aux autres

C. Les gens croyaient que la bonne chance tenterait les mauvais esprits, alors ils souhaitaient avoir les jambes cassées pour rester en sécurité

4. FERMEZ LES YEUX : Faites semblant de ne pas remarquer

A. Les espions en temps de guerre faisaient des trous pour les yeux dans les journaux pour attraper les agents ennemis

B. Le héros naval Horatio Nelson a utilisé son œil aveugle pour ignorer les ordres et gagner la bataille de Copenhague

C. Les yeux des pirates portaient des patchs pour protéger leur vue des éclats au combat

5. PIEDS FROID : avoir trop peur pour faire quelque chose que vous aviez prévu de faire

A. Les guerriers qui avaient les pieds gelés ne pouvaient pas se précipiter au combat

B. Les marins surpris en train de voler de la nourriture devaient pendre leurs pieds par-dessus bord en guise de punition

C. Les anciens Égyptiens mettaient leurs pieds dans l’eau froide pour purifier leur âme avant de se coucher

6. GET THE SACK : Soyez viré de votre travail

A. Des enfants coquins ont été forcés de porter un sac sur la tête en classe

B. Les patrons ont remis aux commerçants indésirables un sac pour les outils avant de quitter l’entreprise

C. Des sacs ont été utilisés dans les hôpitaux pendant les épidémies de grippe s’il n’y avait pas de lits

7. BEURRE QUELQU’UN : Flatter quelqu’un pour obtenir son aide ou son soutien

A. Les maîtres de maison ont récompensé les barattes à beurre avec du fromage gratuit

B. Les gens de l’Inde ancienne lançaient des boules de beurre sur des statues sacrées pour demander une faveur

C. Avant l’invention du savon, les gens croyaient que se baigner dans du beurre gardait la peau pure

8. AFFICHER LES VRAIES COULEURS : Pour découvrir le vrai caractère de quelqu’un

A. Les navires de guerre utilisaient plusieurs drapeaux pour confondre les ennemis et ne montraient leur « vraie couleur » qu’avant de tirer

B. Dans les contes populaires, une fée était considérée comme bonne ou mauvaise par la couleur de sa traînée de poussière

C. Lorsque Vlad l’Empaleur mourut en décembre 1476, le ciel devint gris acier pendant sept jours et sept nuits

9. ABOYER LE MAUVAIS ARBRE : Poursuivre une pensée erronée

A. Le 1er mai des années 1800, les petites filles recevaient un cadeau qu’elles devaient trouver caché dans les branches d’un pommier local

B. Les chiens de chasse continuaient à aboyer contre un arbre même après que leur proie ait été capturée

C. Dans la Grèce antique, les serviteurs étaient fouettés s’ils attachaient les chevaux de leur maître à un jeune arbre jugé malchanceux

10. BITE THE BULLET : Faites quelque chose de difficile que vous avez repoussé

A. Pendant la chirurgie du champ de bataille, les patients devaient mordre des balles pour se distraire de la douleur

B. Lors du marchandage de munitions pendant la Révolution russe, les acheteurs serraient des balles dans leurs dents pour vérifier la valeur

C. Pour passer le temps pendant la Révolution française, les soldats verraient quelle pression pouvait être appliquée sur les balles réelles avant qu’elles n’explosent