Boris Johnson doit commencer à mettre en œuvre son programme de mise à niveau « au rythme » si de « vrais progrès » doivent être réalisés cet été, a exigé un groupe de 50 députés conservateurs du Nord.

Appelant le Premier ministre à « montrer un peu d’amour au nord », le Northern Research Group (NRG) a exhorté le gouvernement à s’engager sur une année supplémentaire de financement pour les sièges du mur rouge.

En publiant un plan en 10 points, le groupe a déclaré que la taxe routière devait être abolie et a également exigé la fin de la taxe sur les carburants, qui, selon lui, devrait être associée à un système de tarification routière avec des revenus collectés conservés dans le nord.

Le NRG a ajouté que le gouvernement central devrait « automatiquement » accorder des subventions spéciales dans le cadre du programme de fonds pour les villes aux zones défavorisées en dehors de Londres – garantissant un « processus égal ».

Les exigences politiques surviennent alors que M. Johnson se prépare à prononcer un discours liminaire jeudi sur sa promesse de slogan électoral de « niveler » le pays, avec des promesses de rajeunir la rue principale à mesure que les restrictions de Covid sont assouplies.

Le président du NRG, Jake Berry, a déclaré: «Nous sommes enfermés depuis plus longtemps que toute autre région du pays. Il est temps que le gouvernement montre un peu d’amour au Nord avec un été de mise à niveau pour le Nord.

« Les habitants du nord veulent que leurs enfants puissent recevoir une éducation de classe mondiale et ensuite de bons emplois bien rémunérés localement plutôt que d’être obligés de migrer vers le sud. »

Il a ajouté : « C’est l’occasion pour le gouvernement de réaffirmer son engagement envers le Nord, sur lequel le Premier ministre s’appuie désormais pour sa majorité au Parlement, en encourageant l’investissement et en faisant revenir les emplois et l’industrie dans le Nord.

«Depuis décembre 2019, nous avons beaucoup entendu parler de plans pour niveler le nord, il est maintenant temps de montrer comment nous pouvons livrer. Notre plan en 10 points élimine la paperasserie avec laquelle les départements de Whitehall essaient de lier tout cet agenda ».

« Personne dans le Nord ne se soucie des guerres de territoire gouvernementales internes. Ils veulent de vrais emplois, de vrais changements et de vraies opportunités. Il est temps de commencer à livrer un programme ambitieux à un rythme soutenu si nous voulons voir de réels progrès cet été.

Plus tôt cette semaine, le NRG a également demandé au gouvernement de renoncer à son intention de réduire l’augmentation du crédit universel de 20 £, déclarant L’indépendant l’augmentation des paiements avait été une « bouée de sauvetage » pour beaucoup pendant la crise.

« Maintenir le soulèvement n’est pas un jeu à somme nulle pour le gouvernement. De nombreuses personnes bénéficiant du crédit universel travaillent ou veulent travailler et nous ne devrions pas leur tirer le tapis sous les pieds », a déclaré le groupe.

Avant le discours de M. Johnson jeudi, un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Le Premier ministre est déterminé à mettre le Royaume-Uni à niveau et à créer une société plus juste et plus forte – une société où, quels que soient vos antécédents et où vous vivez, tout le monde peut accéder aux opportunités dont il a besoin pour réussir.

« Bien que le talent et le potentiel soient répartis uniformément à travers le pays, les opportunités ne le sont pas.

« C’est pourquoi, alors que nous sortons de la pandémie, il est essentiel que nous ne commettions pas les erreurs de la reprise après le krach financier et que nous saisissions ce moment pour assurer une meilleure qualité de vie aux gens dans toutes les régions du Royaume-Uni ».