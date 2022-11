Montres, poignards et glace au cricket : les délices des sommets asiatiques

BANGKOK (AP) – Une montre-bracelet personnalisée du dirigeant cambodgien Hun Sen au sommet de l’ASEAN à Phnom Penh, un poignard d’un pied lors des réunions du G-20 à Bali, et de la glace au cricket et des nouilles thaïlandaises à la sauce aux vers lors des pourparlers de l’APEC à Bangkok.

Les dirigeants mondiaux ont une surabondance de butin et de surprises qui les attendent alors qu’ils assistent à des sommets consécutifs en Asie à partir de cette semaine.

Hun Sen a haussé les sourcils il y a quelques semaines lorsqu’il a annoncé qu’il ferait fabriquer des montres en édition spéciale pour le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants participant au sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, qui se déroule tout au long du week-end. Beaucoup ont émis l’hypothèse que l’ancien commandant khmer rouge de niveau intermédiaire arborerait sa propre tasse sur la montre dans la veine narcissique des dirigeants autocratiques du passé, comme Saddam Hussein en Irak ou Mouammar Kadhafi en Libye.

Mais le produit final, qui, selon Hun Sen, a été conçu et fabriqué au Cambodge, est une élégante montre en argent avec des aiguilles en or cuivré et un bracelet en cuir, avec “ASEAN Cambodge 2022” imprimé sur son visage.

Hun Sen n’a pas dit ce que valait le cadeau comme il l’a dévoilé cette semaine sur sa page Facebook, mais a dit qu’il le porterait lui-même aux trois sommets – renonçant à l’une des rares montres-bracelets de créateurs de sa collection dont 1 million de dollars -plus les étiquettes de prix ont été une source de grogne dans le Cambodge appauvri.

Outre Biden, de nombreux autres dirigeants mondiaux qui recevront la montre cambodgienne, dont l’Australien Anthony Albanese, le Canadien Justin Trudeau et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, se rendront de Phnom Penh à côté de l’île indonésienne de Bali où se trouvent quelques bibelots traditionnels. qui les attend au sommet du Groupe des 20.

Les organisateurs du G-20 disent cette année que les dirigeants, qui devraient également inclure le chinois Xi Jinping, seront invités à porter des chemises colorées faites du tissu traditionnel balinais endek, similaires à celles que l’Indonésie a distribuées lors des réunions de l’APEC de 2013 qu’elles ont organisées au cours desquelles le pays a relancé la tradition des sommets récurrents d’une photo de groupe dans ce que certains ont surnommé des “chemises idiotes”.

La tradition a été lancée en 1993 par le président de l’époque, Bill Clinton, qui a distribué des blousons en cuir en souvenir aux dirigeants présents afin d’alléger l’ambiance des pourparlers économiques sérieux.

En Indonésie, les 120 représentants des États membres et non membres présents recevront également des châles fabriqués à partir d’un autre tissu balinais appelé gringsing, généralement rouge, blanc cassé et noir tissé selon un motif géométrique.

Les chefs recevront également un poignard kris traditionnel, un couteau asymétrique distinctif généralement entre 11 et 14 pouces de long avec une lame ondulée.

Selon les organisateurs, chaque dague prend entre un et six mois à fabriquer, et bien qu’utilisée comme arme de combat dans le passé, elle est aujourd’hui généralement portée lors de cérémonies spéciales.

Il n’y avait pas de “chemise idiote” l’année dernière lors des réunions de coopération économique Asie-Pacifique, qui se sont tenues virtuellement en raison de la pandémie, l’hôte néo-zélandais fournissant à la place des écharpes en laine mérinos pour les hommes et des capes pour les femmes.

Il semble que la Thaïlande ne prévoit pas de faire revivre les chemises cette année lors du prochain sommet de l’APEC à Bangkok. Au lieu de cela, les organisateurs disent qu’ils donneront aux dirigeants des cravates et des châles en soie, ainsi que des mouchoirs et des masques faciaux.

Il y a cependant une excitation culinaire, car le pays, réputé pour sa cuisine, fait venir des startups alimentaires thaïlandaises sélectionnées dans le cadre d’un concours pour mettre en avant la durabilité dans le cadre d’un concept baptisé “plate to planet”.

Biden ne devrait pas être présent pour les réunions de l’APEC, mais le vice-président Kamala Harris, Xi et d’autres auront l’occasion d’essayer des plats comme des nouilles ramen sans glucides à base de protéines de blanc d’œuf, de la crème glacée sans lait avec du chou frisé et des fruits de la passion, des nouilles thaïlandaises à faible teneur en sodium avec une sauce à base de vers de sable et de la crème glacée à base de protéines de grillons, a déclaré le porte-parole du gouvernement Anucha Buraphachaisri.

Le célèbre chef Chumpol Chaengprai prépare le dîner de gala pour couronner l’événement, sous le concept de “gastronomie thaïlandaise durable”. Son menu n’a pas encore été dévoilé.

_____

Chalida Ekvitthayavechnukul à Bangkok, Niniek Karmini à Jakarta et Sopheng Cheang à Phnom Penh ont contribué à cette histoire.

David Rising, l’Associated Press