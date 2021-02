L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, s’est rallié à Lionel Messi après que l’Argentin ait réalisé une performance vintage lors de la victoire 2-1 à domicile dimanche contre l’Athletic Bilbao, quelques heures après la publication de tous les détails du contrat lucratif de Messi dans les médias espagnols.

Messi a marqué son 650e but pour les Catalans avec un somptueux coup franc pour placer le Barca devant l’Athletic tandis qu’Antoine Griezmann a frappé le vainqueur après que Jordi Alba ait marqué un but contre son camp pour faire monter le niveau des visiteurs.

La journée avait commencé avec le journal El Mundo révélant le montant total dépensé par Barca pour le dernier contrat de Messi avec le club, déclarant également que le coût de l’accord avait «ruiné» le Barça en provoquant sa crise financière actuelle.

«Je ne comprends pas comment quelqu’un pourrait lier Messi à la ruine du Barça. Il a passé des années à prouver sa qualité et à faire de grandes choses pour ce club, en l’aidant à remporter de nombreux trophées importants », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse.

«Quiconque a publié cela avait de mauvaises intentions et voulait causer des dommages au Barça. Mais nous devons être unis et concentrés, nous devons oublier tout ce qui a été publié. Sans Leo, nous ne pourrions pas aspirer à beaucoup gagner.

«Nous savons depuis très longtemps qu’il est le meilleur joueur du monde, il a tant fait pour ce club et il est décisif. Nous devons respecter tout ce que Messi a fait.

Le Barça a menacé de poursuivre El Mundo pour avoir publié des informations confidentielles et a déclaré qu’il n’était pas responsable de la fuite du contrat au journal, bien que Koeman ait déclaré que le club devait aller au fond du problème.

« Si c’était quelqu’un du club, ils ne peuvent pas avoir d’avenir ici », a-t-il ajouté.

Dimanche également, le président de la Liga, Javier Tebas, a qualifié la publication du contrat de journalisme sensationnaliste, ajoutant que le Barça connaissait des problèmes financiers en raison de la pandémie de coronavirus et non à cause du contrat de Messi.