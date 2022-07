Montréal sélectionne Juraj Slafkovsky avec le premier choix au repêchage

Les Canadiens de Montréal ont choqué les partisans du Centre Bell en sélectionnant Juraj Slafkovsky comme premier choix au repêchage de la LNH.

Le Slovaque de 18 ans est monté sur scène avec un grand sourire après s’être fait appeler devant sa famille, ses amis et ses fans mardi soir.

L’ailier et patineur nord-américain le mieux classé par la Centrale de dépistage de la LNH a joué pour son pays aux Jeux olympiques de Pékin et aux championnats du monde.

* VOIR LE PROJET COMPLET CI-DESSOUS.

Montréal a été la première équipe à accueillir le repêchage et à choisir en premier depuis que les Maple Leafs de Toronto ont sélectionné Wendel Clark au premier rang en 1985.

Le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, a déclaré que la direction avait décidé de son choix mercredi matin après avoir rencontré l’ailier de 6’4″ et 220 livres et avoir été impressionné par sa personnalité et son charisme.

“Il a une personnalité très dynamique”, a déclaré Hughes. « Nous lui avons demandé quel était le meilleur moment au hockey et il a dit : ‘quand on gagne par un but ou qu’on perd par un but.’ »

Les Canadiens ont repêché un autre Slovaque avec le 26e choix du premier tour en Filip Mesar. L’ailier droit mesure 5’10” et 175 livres.

COMMERCE HABS ROMANOV

Les Canadiens ont acquis le 13e choix au total des Islanders de New York pour le défenseur Alexander Romanov et le 98e choix, puis ont emballé le 13e choix avec le premier choix du troisième tour (66e au total) et les ont envoyés à Chicago pour le centre Kirby Dach.

Dach, le troisième choix au total du repêchage de 2019, a inscrit neuf buts et 17 passes en 70 matchs en 2021-22.

Il s’est montré prometteur sur un petit échantillon la saison précédente avec deux buts et huit passes décisives en 18 matchs.

Les Blackhawks sont en train de démanteler leur alignement pour une reconstruction.

Le gardien de but des Kings de Los Angeles Jonathan Quick (32 ans) et le centre des Blackhawks de Chicago Kirby Dach (77 ans) regardent la rondelle lors de la troisième période d’un match de hockey de la LNH le mardi 12 avril 2022 à Chicago. Les Kings ont gagné 5-2. (AP Photo/Paul Beaty)

La soirée a commencé avec des partisans du Centre Bell huant le commissaire de la LNH Gary Bettman, qui a accueilli le repêchage en personne pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Un hommage spécial aux Québécois Mike Bossy et Guy Lafleur a suivi l’introduction de Bettman.

La dernière fois que les Canadiens ont choisi le numéro un, c’était en 1980 lorsqu’ils ont sélectionné Doug Wickenheiser.

PROJET D’ORDRE DU PREMIER TOUR :

Canadiens de Montréal – Juraj Slafkovsky Devils du New Jersey – Simon Nemec Coyotes de l’Arizona – Logan Cooley Seattle Kraken – Shane Wright Flyers de Philadelphie – Cutter Gauthier Blue Jackets de Columbus (des Blackhawks de Chicago) – David Jiricek Blackhawks de Chicago – Kevin Korchinski Red Wings de Détroit – Marco Kasper Sabres de Buffalo – Matthew Savoie Canards d’Anaheim – Pavel Mintyukov Coyotes de l’Arizona – Conor Geekie Blue Jackets de Columbus – Denton Mateychuk Blackhawks de Chicago – Frank Nazar Jets de Winnipeg – Rutger Mcgroarty Canucks de Vancouver – Jonathan Lekkerimaki Buffalo Sabres (de Vegas Golden Knights) – Noah Ostlund Prédateurs de Nashville – Joakim Kemell Stars de Dallas – Lian Bichsel Wild du Minnesota (des Kings de Los Angeles) – Liam Ohgren Capitals de Washington – Ivan Miroshnichenko Pingouins de Pittsburgh – Owen Pickering Canards d’Anaheim – Nathan Gaucher Blues de Saint-Louis – Jimmy Snuggerud Wild du Minnesota – Danila Yurov Blackhawks de Chicago – Sam Rinzel Canadiens de Montréal – Filip Mesar Sharks de San José – Filip Bystedt Sabres de Buffalo – Jiri Kulich Coyotes de l’Arizona – Maveric Lamoureaux Jets de Winnipeg – Brad Lambert Foudre de Tampa Bay – Isaac Howard Oilers d’Edmonton – Reid Schaefer

LES QUÉBÉCOIS À SURVEILLER AU PREMIER TOUR

Nathan Gaucher, centre, Chambly – Repêché par les Ducks à 22 ans

Maveric Lamoureux, défenseur, Laval – Repêché par les Coyotes à 29 ans

Tristan Luneau, défenseur, Victoriaville

Noah Warran, défenseur, Montréal

Le deuxième tour commence vendredi à 11 h

Les choix restants des Canadiens sont les suivants :

Tour 2, choix n ° 33

Tour 2, choix n ° 62

Tour 3, choix n ° 75

Tour 3, choix n ° 92

Tour 4, choix n ° 127

Tour 4, choix n ° 128

Tour 5, choix n ° 130

Tour 6, choix n ° 162

Tour 7, choix n ° 194

Ronde 7, choix n ° 216