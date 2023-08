Montréal ne rendra pas la statue renversée de John A. Macdonald sur son piédestal du centre-ville

La statue renversée de John A. Macdonald à Montréal ne sera pas remise sur son piédestal de la Place du Canada, a décidé mercredi le comité exécutif de la ville.

La tête de la statue est tombée lorsque des manifestants l’ont abattue en 2020 lors d’une manifestation appelant au définancement de la police de Montréal et à la fin du racisme systémique. La ville affirme qu’elle sera désormais restaurée et exposée ailleurs, où elle pourra être accompagnée du contexte approprié expliquant sa signification historique et sa controverse.

Mais le piédestal sur lequel se trouvait la statue depuis son érection en 1895 restera, conformément aux recommandations d’un comité chargé d’analyser l’avenir de la statue. Le comité exécutif a adopté les recommandations mercredi matin.

Désormais, Montréal va mandater des artistes pour trouver une façon de moderniser le monument.

« La décision n’a pas été prise d’effacer l’histoire, mais de la confronter aux valeurs et aux préoccupations de l’époque », a déclaré Ericka Alneus, membre du comité exécutif chargé de la culture et du patrimoine.

Le comité qui a présenté ses recommandations mercredi a été créé après la destruction de la statue. Il était chargé de décider du sort du monument.

Les manifestants ont ciblé les monuments dédiés à John A. Macdonald, le premier premier ministre du Canada, en raison de son héritage dans la mise en œuvre de politiques racistes envers les peuples autochtones et de son rôle déterminant dans la création du système des pensionnats du Canada.

Avant d’être démolie en 2020, la statue du centre-ville de Montréal avait été aspergée de peinture rouge à plusieurs reprises.

Plus à venir.