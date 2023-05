Montréal ferme la section des visiteurs après une bagarre de fans à Toronto

Un fan est emmené par la police lors du match du Toronto FC contre le CF Montréal mercredi. Angel Marchini/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Le CF Montréal a annoncé mercredi que sa section des visiteurs au Stade Saputo sera fermée pour le match de samedi contre le Toronto FC à la suite d’une bagarre entre les partisans des équipes à Toronto mardi soir.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient un petit groupe de supporters échangeant des coups de poing dans les sièges supérieurs du BMO Field lors de la victoire 2-1 de Montréal en quart de finale du Championnat canadien.

Une autre vidéo montre que le milieu de terrain torontois Mark-Anthony Kaye est empêché par ses coéquipiers « de s’en prendre aux fans qui crient à l’injure », selon le Toronto Star. Un fan a lancé un mégaphone en direction du départ de Kaye.

Les équipes se rencontreront à nouveau lors d’un match de la MLS à Montréal samedi, mais la section des supporters visiteurs sera interdite. Les fans de Toronto qui ont acheté des billets dans cette section recevront un remboursement.

« Les incidents survenus mardi soir à Toronto sont malheureux et inacceptables. CF Montréal condamne tous les actes de violence et une enquête est en cours », CF Montréal a déclaré dans un communiqué. « La sécurité de nos partisans et groupes de partisans est d’une importance primordiale pour le Club. Aucune violence de quelque nature que ce soit n’est tolérée au Stade Saputo, ni dans aucun autre stade où se rendent nos partisans.

« … Nous sommes en discussion avec Canada Soccer, la Major League Soccer et le Toronto FC pour nous assurer que tous les événements futurs se déroulent dans un environnement sûr et sécurisé. »

Dans sa propre déclarationle Toronto FC a déclaré qu’il « enquêtait activement sur les incidents » survenus pendant le match.

« Toronto et MLSE ont une politique de tolérance zéro pour la violence, et nous continuons à donner la priorité à la sécurité de nos fans, joueurs et personnel », poursuit le communiqué. « Nous nous engageons à faire en sorte que BMO Field soit un environnement sûr et accueillant pour tous. De plus amples détails et actions seront disponibles une fois les enquêtes terminées. »