Montre Supermoon : “Buck Moon” se lève ce soir

Le ciel du soir offrira aux Canadiens une vue imprenable sur la pleine lune ce soir, une vue qui sera visible pour les astronomes du monde entier.

La “lune mâle” de ce soir, nommée d’après la période de l’année où les cerfs mâles poussent leurs bois, sera debout toute la nuit, ce qui la rend difficile à manquer, a déclaré Paul Delaney, professeur de physique et d’astronomie à l’Université York, à CTVNews.ca dans un entretien téléphonique mercredi.

Les termes pour les pleines lunes sont en grande partie culturels et varient selon les régions.

La visibilité de la super lune ce soir dépendra des conditions météorologiques locales, a déclaré Delaney, anticipant le lever de la lune juste au coucher du soleil mercredi.

“Pour les personnes intéressées par les séances de photos, c’est le meilleur moment, car lorsque la lune se lève au-dessus de votre horizon local, elle se découpe sur des arbres, des maisons et des choses qui vous sont familières”, a-t-il déclaré.

“C’est donc peut-être le meilleur moment pour obtenir un très bon instantané de la lune, mais il vous sera disponible toute la nuit.”

Une pleine lune se produit lorsque le soleil, la Terre et la lune s’alignent dans cet ordre. En conséquence, le soleil illumine toute la face de la lune faisant face à la Terre.

La lune peut sembler plus grande et plus brillante que d’autres cette année, ce qui en fait une “super lune”, un terme qui désigne généralement le moment où une pleine lune se trouve à moins de 90% de son orbite la plus proche de la Terre.

Selon The Old Farmer’s Almanac, la lune mâle est la super lune qui se rapprochera le plus de la Terre cette année.

Contrairement à regarder le soleil, Delaney dit que regarder la pleine lune est parfaitement sûr, bien que la luminosité de la lune puisse signifier que vos yeux auront besoin d’un peu de temps pour se réadapter à l’obscurité.

Les téléspectateurs peuvent également utiliser des jumelles pour voir la pleine lune.



Avec des fichiers de CNN