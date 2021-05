Montre Ref: Dermot Gallagher sur Raheem Sterling, Kurt Zouma, Ollie Watkins et plus | Actualités du football

Dans la dernière Ref Watch, l’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher dirige la règle sur les grands incidents du week-end, avec Raheem Sterling au cœur de l’action.

Man City 1-2 Chelsea

















L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher analyse les décisions clés de la défaite à domicile de Manchester City contre Chelsea, y compris le tacle de Raheem Sterling sur Timo Werner



INCIDENT: Raheem Sterling attrape Timo Werner avec un tacle brutal. VAR y regarde de plus près, mais les responsables de Stockley Park décident de ne pas transformer son carton jaune en rouge. Aurait-il dû être expulsé?

DERMOT DIT: « Je ne pense pas. Ce n’est pas un bon tacle mais il a un pied, il est bas, il ne voyage pas trop loin. »

« C’est un carton jaune à tarif élevé, mais je ne m’attendrais pas à ce qu’il soit expulsé pour ça. »

INCIDENT: Sterling tombe plus tard dans la surface sous le défi de Kurt Zouma mais le VAR juge que le défenseur n’a pas commis de faute sur l’international anglais. Cela s’est avéré une décision cruciale lorsque Chelsea s’est dégagé à l’autre bout et a remporté la victoire.

















Raheem Sterling a estimé que le VAR aurait dû annuler la décision de l’arbitre de ne pas lui accorder de pénalité pour le défi de Kurt Zouma.



















Jamie Redknapp et Micah Richards discutent de la question de savoir si Manchester City aurait dû recevoir un penalty pour l’enchevêtrement de Kurt Zouma avec Raheem Sterling.



DERMOT DIT: « Si l’arbitre donne un penalty sur le terrain, je dirais » maladroit « et nous passerions à autre chose. Parce que l’arbitre ne donne pas de pénalité, c’est pourquoi nous en parlons.

« C’est l’option la plus sûre de donner une pénalité pour ça. Je ne peux pas l’expliquer. Zouma est maladroit, ne prend pas le ballon et je pense que c’est une pénalité. Une fois qu’Anthony Taylor a décidé que ce n’était pas une pénalité, VAR ne peut pas dire. c’est une erreur claire et évidente.

« Si la pénalité avait été donnée, le VAR ne l’aurait pas annulée. Quelle que soit la manière dont vous l’avez coupée, c’est une décision sur le terrain. »

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Chelsea contre Manchester City en Premier League.



INCIDENT: Manchester City reçoit une pénalité plus tôt lorsque Billy Gilmour renverse Gabriel Jesus – mais Sergio Aguero fait bouffer sa Panenka …

DERMOT DIT: « Vous devez regarder chaque incident de pénalité individuellement. Je pense que c’est une pénalité. Jésus pousse le ballon dans un sens, essaie de protéger le ballon avec son corps, et Gilmour l’attrape. »

















Sergio Aguero a raté l’occasion de doubler l’avance de Manchester City contre Chelsea avec cette tentative de pénalité ratée de Panenka.



Aston Villa 1-3 Man Utd

















L’ancien arbitre de Premier League, Dermot Gallagher, évalue si Manchester United avait raison de se voir infliger un penalty lors de sa victoire 3-1 à Aston Villa, qui avait expulsé Ollie Watkins



INCIDENT: Douglas Luiz est puni pour avoir fait trébucher Paul Pogba dans la surface – une décision qualifiée de «pathétique» par le patron d’Aston Villa, Dean Smith.

DERMOT DIT: « Puis-je comprendre la frustration de Dean Smith? Un peu. Oui, je pense que c’est une pénalité. Chris Kavanagh a la vue parfaite. Luiz attrape assez clairement Pogba à l’arrière des jambes.

« Nous avons parlé de Sterling plus tôt – Zouma l’a attrapé à l’arrière des jambes et je pensais que c’était une pénalité donc je ne peux pas dire que ce n’est pas une pénalité. Si vous demandez de la cohérence, je pense que les trois [Zouma, Gilmour, Luiz] sont des sanctions. «

















Dean Smith était mécontent des décisions de l’arbitre Chris Kavanagh après la défaite 3-1 d’Aston Villa contre Manchester United à Villa Park.



INCIDENT: La colère de Smith est encore aggravée car Ollie Watkins est réservé pour la simulation – le deuxième carton jaune en tirant un rouge – après une bataille pour le ballon avec Dean Henderson.

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Manchester United sur Aston Villa en Premier League.



DERMOT DIT: « Je pense que l’un des secrets de l’arbitrage est de conserver des options et dans cette situation, il y a trois options.

« Est-ce une pénalité? Je ne pense pas, il y a un contact minime. Est-ce un plongeon? Pour moi, non. La troisième option est de ne rien faire et je pense que si l’arbitre venait de pointer pour un coup de pied de but, certaines personnes auraient Pensée pénalité, certaines personnes auraient pensé plonger mais les gens auraient accepté que ce n’était pas un carton rouge pour une plongée, c’était l’option la plus sûre pour moi.

« Je pense qu’il y a un peu de contact, mais je ne pense pas qu’il plonge. Je pense qu’il est très malchanceux et si l’arbitre regarde en arrière ce que j’ai vu maintenant, ce qu’il ne pouvait pas ce jour-là, il peut bien avoir pris une décision différente.

INCIDENT: Villa aurait-elle dû avoir sa propre pénalité lorsque le ballon attrapait Mason Greenwood au bras?

DERMOT DIT: « Proximité du ballon, certainement. Vous le voyez sauter les bras levés, le ballon se détache de Douglas Luiz et il est si proche [to the ball], il n’a aucune chance de s’échapper.

« Son bras est levé – mais est-ce qu’il faut aller vers le ballon? Je ne pense pas. Il enlève son bras. Jouer était la bonne décision et le VAR a accepté. »