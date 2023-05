Montre MVP de mi-saison de l’USFL: Breakers QB McLeod Bethel-Thompson ouvre la voie

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

Alors que l’USFL atteint le milieu de cette saison, c’est le bon moment pour examiner de plus près les meilleurs candidats au titre de MVP de la ligue.

Chaque équipe a au moins une défaite avant la seconde moitié de l’année. Les New Orleans Breakers ont la meilleure note à 4-1, mais on peut affirmer que les Houston Gamblers jouent le meilleur football, après avoir remporté trois matchs consécutifs, dont une victoire sur les champions en titre la semaine dernière dans les Birmingham Stallions.

Le MVP de l’USFL de l’année dernière, KaVontae Turpin, joue maintenant pour les Cowboys de Dallas, laissant une compétition ouverte à quelqu’un pour remporter le trophée cette saison.

Voici les 10 meilleurs candidats avec cinq matchs à jouer :

Casseurs de la Nouvelle-Orléans QC McLeod Bethel-Thompson: L’ancien joueur hors pair de la LCF a été une influence constante pour la Nouvelle-Orléans en attaque, jouant un football efficace de la poche et minimisant les erreurs. Le produit de l’État de Sacramento mène l’USFL avec 1 322 verges par la passe, complétant 66,9% de ses passes pour sept touchés et trois interceptions.

Casseurs de la Nouvelle-Orléans RB Collines Wes: L’entraîneur-chef des Breakers, John DeFilippo, a créé un équilibre en attaque avec le style de course meurtrier de Hills. À 6 pieds 2 pouces et 220 livres, Hills mène l’USFL avec 427 verges au sol et huit scores, avec une moyenne de 4,6 verges par course. Hills compte également 20 réceptions pour 150 verges sur réception.

Joueurs de Houston RB Marc Thompson: Le grand arrière est devenu le moteur de l’offensive de Houston après avoir raté les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure. Thompson a 292 verges au sol et huit scores en trois matchs joués, toutes des victoires pour les Gamblers. Il fait en moyenne 5,8 verges par course.

Étalons de Birmingham QC Alex McGough: Le produit de Florida International est le QB à plein temps de Birmingham après que le partant J’Mar Smith ait subi une blessure au doigt qui a nécessité une intervention chirurgicale. McGough s’est montré à la hauteur de la tâche. Il est troisième de l’USFL pour les verges par la passe (972), avec 10 passes de touché en tête de la ligue et seulement trois interceptions. McGough, au pied de flotte, a également 214 verges au sol et deux touchés au sol.

Étoiles de Philadelphie QC Étui Cookus: L’agréable surprise de l’année dernière dans l’USFL a connu une performance inégale en cinq matchs, se faisant saccager 23 fois, un sommet de la ligue, avec sept revirements. Cependant, Cookus est deuxième de l’USFL pour les verges par la passe (1 047). C’est le moment de la saison de l’année dernière où Cookus et les Stars ont fait avancer les choses, il est donc encore temps pour le produit du nord de l’Arizona de renverser la vapeur.

Maulers de Pittsburgh QC Troy Williams: L’équipe de l’entraîneur-chef Ray Horton a reçu une étincelle lorsqu’il a décidé d’aller avec Williams comme signaleur à temps plein. Les Maulers ont une fiche de 2-1 avec le produit de l’Utah nommé partant de l’équipe lors de la semaine 3. Williams a complété 62,6% de ses passes pour 590 verges, avec trois touchés et une interception. Il a également couru pour 207 verges et deux scores.

Joueurs de Houston WR Salle Justin: L’un des joueurs les plus électrisants de la ligue, Hall a totalisé 25 attrapés pour 292 verges et quatre réceptions de touché en tête de la ligue. Le produit Ball State est également troisième de l’USFL avec 86 verges de retour de dégagement.

Panthères du Michigan DE Breeland parle: L’ancienne sélection de deuxième tour des Chiefs de Kansas City lors du repêchage de 2018 mène la ligue avec 6,5 sacs en cinq matchs. Speaks a disputé deux matchs avec au moins deux sacs et a remporté le titre de joueur défensif de la semaine de l’USFL à deux reprises cette saison. Speaks a également 24 tacles combinés sur l’année.

Étalons de Birmingham WR Déon Caïn: Le produit Clemson a renvoyé deux coups de pied pour des touchés cette saison et mène la ligue avec 491 verges de retour de coup de pied cette année.

Généraux du New Jersey KG Chris Orr: Donneur de ton pour le New Jersey en défense, Orr mène la ligue avec 51 plaqués combinés et a également 1,5 sacs sur l’année. La défense du New Jersey n’accorde que 17,4 points par match, deuxième de l’USFL.

Mention honorable: New Orleans TE Sage Surratt, Pittsburgh Maulers WR Isiah Hennie, New Jersey Generals RB Darius Victor, Philadelphia Stars WR Corey Coleman, Memphis Showboats QB Cole Kelley, New Orleans Breakers kicker Matt Coghlin, Birmingham Stallions TE Jace Sternberger. Généraux du New Jersey QB De’Andre Johnson. Le QB Kenji Bahar des Gamblers de Houston. Philadelphie Stars WR Devin Gray.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .