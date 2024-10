Il existe des moyens d’attirer l’attention des studios. J’ai entendu parler de grandes cascades avec des parachutes ou des quatuors de salon de coiffure, et j’ai vu des laissés-pour-compte intelligents ou de belles pièces d’impression (j’ai en fait redessiné des KitKats pour les distribuer une fois lors d’une revue de portfolio, ce qui m’a valu un placement auprès d’un directeur de conception affamé) .

Si l’illustration est votre passion, pourriez-vous déposer une copie de leur studio que vous avez dessiné ? Ou si vous aimez la rédaction, que diriez-vous d’un journal avec votre histoire ? Des cartes de Noël avec une idée intelligente en tête ? Ou encore plus simple, créer un blog examinant les projets des agences. La seule chose que nous avons tous en commun est que nous aimons lire de belles choses sur notre travail. Pensez à la façon dont vous pourriez être sur leur bureau ou leur écran de manière plus engageante. Évitez cependant les gadgets qui ne vous concernent pas d’une manière ou d’une autre.

Enfin, il y a cette notion selon laquelle votre portfolio doit être ce jeu raffiné, avec des projets de bout en bout et des études de cas remplies d’animations ou de maquettes 3D. Laissez-moi vous dire que ce n’est pas le cas. Lorsque je regarde des portefeuilles, je veux voir votre réflexion. Ce n’est pas votre métier. Je veux voir vos passions, pas des projets terminés. Montrez-moi des croquis, dites-moi le brief et où vous avez commencé vos recherches, ou des idées qui auraient pu ouvrir de nouveaux endroits à explorer. Montre-moi qui tu es et comment tu travailles, pas ce que tu as fait.

Bonne chance.