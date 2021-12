Montre Heisman Trophy: cotes mises à jour, meilleurs candidats pour remporter le prix 2021

La course du Trophée Heisman entre dans la dernière semaine et la course reste ouverte aux principaux concurrents.

Le prix sera décerné le 11 décembre, le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young étant le favori avant le match de samedi contre la Géorgie, la mieux classée, lors du match de championnat SEC. Young a mené un retour de dernière minute lors de la victoire de l’Alabama en quatre prolongations contre Auburn dans l’Iron Bowl le 27 novembre.

PLUS: Comment Bryce Young, en Alabama, a surpris Auburn pour la victoire au bol de fer 4OT

Il reste encore deux autres finalistes potentiels qui ont un match samedi. Kenny Pickett de Pitt dirigera les Panthers dans le match de championnat de l’ACC, et Aidan Hutchinson du Michigan a une chance de faire une dernière impression dans le match de championnat Big Ten.

La course est restée compliquée toute la saison, ce qui est normal pour le parcours en 2021. Voici un aperçu des cotes actuelles de Heisman, du finaliste potentiel et d’autres éléments à connaître pour la course Heisman :

Cotes Heisman actuelles

Voici les cotes actuelles de Heisman selon FanDuel.com.

Joueur Chances Bryce Young, QB, Alabama -220 CJ Stroud, QB, État de l’Ohio +450 Matt Corral, QB, Ole Miss +2000 Kenny Pickett, QB, Pitt +2000 Aidan Hutchinson, DE, Michigan +2000 Kenneth Walker, RB, État du Michigan +2000

Les meilleurs candidats Heisman

Bryce Young, quart, Alabama (-220)

Statistiques 2021 : 3 901 verges, 40 touchés, quatre interceptions

Young est en position d’être le premier quart-arrière de l’Alabama à remporter le trophée Heisman après les finalistes de Heisman d’AJ McCarron (2013), Tua Tagovailoa (2018) et Mac Jones (2020). Il donnerait aux vainqueurs consécutifs de Crimson Tide après que DeVonta Smith ait remporté le prix en tant que receveur la saison dernière. Young a mené le match nul de 97 verges contre Auburn dans l’Iron Bowl la semaine dernière – une séquence qui pourrait être son moment Heisman, selon la façon dont il se comporte contre la Géorgie n ° 1 lors du match de championnat SEC. Young a 20 touchés et une interception avec cinq matchs de 300 verges depuis la défaite contre Texas A&M. Il reste le leader de bon sens dans une course confuse.

CJ Stroud, QB, État de l’Ohio (+450)

Statistiques 2021 : 3 862 verges, 38 touchés, cinq interceptions

Stroud est en position d’être le troisième quart-arrière consécutif de l’Ohio State à être finaliste du trophée Heisman après Justin Fields et Dwayne Haskins. Il a réussi plus de 300 verges dans huit des 11 départs et a réussi à exécuter une attaque avec une moyenne de 45,5 points par match. La meilleure performance de Stroud a été une performance de 434 verges et six touchés contre Michigan State, mais l’inconvénient serait la défaite contre le Michigan. Stroud a réussi 394 verges par la passe et deux touchés dans la défaite, mais il n’était pas le joueur le plus dominant sur le terrain. Comme Haskins (2018) et Fields (2019), Stroud devra probablement se contenter d’être finaliste.

PLUS: Ohio State contre Michigan State: 5 statistiques folles de la déroute de Buckeyes à la mi-temps des Spartans

Matt Corral, QB, Ole Miss (+2000)

Statistiques 2021 : 3 334 verges par la passe, 20 touchés, quatre interceptions, 597 verges au sol, 11 touchés

Corral est le candidat de type Lamar Jackson dans la course. Il n’a pas l’avantage d’un match de championnat de conférence, mais il a les statistiques avec 597 verges au sol et 11 touchés pour accompagner ses statistiques de passes. Ole Miss décrochera probablement un bol du Nouvel An 6 dans la deuxième saison de Lane Kiffin. Corral n’a pas eu de moment de signature en quelque sorte, et il n’a pas bien joué lors des défaites contre l’Alabama et Auburn. Néanmoins, si vous recherchez l’un de ces candidats de type équipe-MVP qui pourraient gagner par défaut, Corral a une chance.

Kenny Pickett, QB, Pitt (+2000)

Statistiques 2021 : 4 066 verges, 40 touchés, sept interceptions, 221 verges au sol, quatre touchés

Pickett est un candidat intéressant du week-end dernier qui pourrait impressionner lors du match de championnat de l’ACC. Le quart-arrière senior a huit matchs avec 300 verges ou plus, et il a mené les Panthers à des victoires palpitantes contre Clemson et la Caroline du Nord à domicile. Les Panthers ont perdu deux matchs et le match de l’ouest du Michigan reste un casse-tête. Mais Pickett pourrait remporter des voix en menant Pitt devant Wake Forest dans le match pour le titre de la conférence. C’est une valeur sûre pour être au moins finaliste.

Aidan Hutchinson, DE, Michigan (+2000)

Statistiques 2021 : 51 plaqués, 14 plaqués pour perte, 12,5 sacs, huit quarts pressés, deux échappés forcés

Vous recherchez le candidat au scrutin tardif ? Hutchison a impressionné avec une performance de trois sacs contre son rival Ohio State samedi (tout en tirant également deux pénalités de détention), et cela est arrivé deux semaines après une performance de trois sacs contre Penn State. Hutchinson est devenu un joueur de premier plan dans les matchs sous les projecteurs, et il a une chance de plus de s’appuyer sur cela lors du match de championnat Big Ten contre l’Iowa. Charles Woodson est le seul joueur principalement défensif à remporter le trophée Heisman. Serait-ce l’année où un autre joueur du Michigan suivra ses traces ?

Kenneth Walker, RB, État du Michigan (+2000)

Statistiques 2021 : 263 courses, 1 636 verges, 6,2 verges par course, 19 touchés au total

Walker a mené Michigan State à une saison de 10 victoires et a fourni l’une des meilleures performances de la saison 2021 contre le Michigan le 30 octobre. Il a terminé avec 23 courses pour 197 verges et cinq touchés dans une victoire de 37-33. Walker, cependant, était un non-facteur avec six courses pour 25 verges dans une défaite de 56-7 contre Ohio State trois semaines plus tard. Walker a terminé deuxième du FBS dans les verges au sol, et avec quatre finalistes, il sera un pari décent pour se rendre à New York, selon les quarts qui remporteront probablement le prix.

PLUS : Qui est Kenneth Walker III ? Rencontrez la nouvelle star du Big Ten, RB

Quand a lieu la cérémonie du trophée Heisman ?

Le Heisman sera décerné le 11 décembre, une semaine après que les conférences auront tenu leurs matchs de championnat de conférence. L’année dernière, en raison de la pandémie de COVID-19, la cérémonie s’est tenue virtuellement, et pas avant le 5 janvier. Cette année, la cérémonie reprend sa date normale à la mi-décembre.

Sera-ce la course Heisman la plus proche ?

En l’absence de leader clair, la course de cette année pourrait ressembler à 2009. C’est à ce moment-là que le porteur de ballon de l’Alabama, Mark Ingram (1 304 points), a devancé Toby Gerhart de Stanford (1 276) par 28 voix pour remporter le prix, malgré la perte du Doak Walker Award (meilleur porteur de ballon ) au rusher Cardinal.

Colt McCoy du Texas (1 145) a terminé troisième et Ndamukong Suh du Nebraska (815) a terminé quatrième. Cette course n’est peut-être pas aussi serrée, mais elle pourrait ressembler au même peloton si deux quarts, Walker et Hutchinson finissent par être finalistes.