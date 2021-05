Montre connectée Huawei avec mesure de la pression artérielle à venir en H2

Selon un nouveau message Weibo du fonctionnaire Huawei He Gang, nous verrons la première montre intelligente de la marque avec surveillance de la pression artérielle au second semestre de cette année. Sur la base des informations partagées, la prochaine smartwatch de Huawei avec surveillance ECG (électrocardiogramme) a déjà été enregistrée en tant que dispositif médical en Chine et commence maintenant des essais cliniques dans des institutions médicales à travers le pays.





He Gang post sur Weibo

Huawei prévoit d’intégrer la gestion de l’hypertension et le dépistage des maladies coronariennes en plus d’une mesure intelligente de la température corporelle et de la santé. Le lecteur ECG de Huawei s’appuiera sur une combinaison de données PPG et ACC pour détecter les premiers signes de maladie cardiaque. Huawei travaillerait sur sa montre intelligente Watch 3 qui devrait être annoncée aux côtés de la série P50. Jusqu’à présent, nous avons vu des rumeurs selon lesquelles la montre démarrera HarmonyOS et offrira la fonctionnalité eSIM.

La source (en chinois) | Passant par