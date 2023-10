Montre-bracelet de la Super League féminine : toutes les dernières nouvelles de l’ouverture de la saison – en direct

il y a 1 mois 08h26 HAE 23 minutes : Everton 0-2 Brighton Everton a failli en récupérer un lorsque Nicoline Sorensen décoche un tir à travers la barre transversale.



il y a 9 mois 08h19 HAE Actualités de l’équipe Bristol City contre Leicester City Comment nous faisons la queue pour commencer le @BarclaysWSL saison! 🙌 VOUSUU REDSSSSSS ! ❤️ pic.twitter.com/Hz8nhaHZ5W – Bristol City WFC (@bristolcitywfc) 1 octobre 2023 Votre première composition City de la saison ! 👊#BCILEI pic.twitter.com/9D0pa5cnMf – LCFC Femmes (@LCFC_Women) 1 octobre 2023



il y a 9 mois 08h18 HAE Mi-temps : Aston Villa 0-0 Man Utd Une première mi-temps discrète à Villa Park. United était la meilleure équipe, avec Geyse impressionnant, mais a eu du mal à se créer des occasions claires. Geyse a forcé un superbe arrêt de la nouvelle gardienne de Villa, Daphne van Domselaar ; cela mis à part, les deux gardiens n’avaient pas grand-chose à faire.



il y a 11 minutes 08h16 HAE BUT! Everton 0-2 Brighton (Terland 14) Brighton est en pleine émeute, ou plutôt Elisabeth Terland. Elle a couru sur une passe soignée de Katie Robinson, chronométrant parfaitement sa course, et a poussé le ballon devant Emily Ramsey.



il y a 14 mois 08h14 HAE 43 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Toone est réservé pour dissidence.



il y a 15 mois 08h13 HAE 41 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd L’excellent centre de Geyse n’est dégagé qu’à moitié pour Ladd, qui glisse alors qu’elle tente de tirer. Geyse fait de bons débuts, causant de réels problèmes à Villa lorsqu’elle se retire vers la droite.



il y a 15 mois 08h12 HAE 11 minutes : Everton 0-1 Brighton Everton ne peut pas du tout gérer Elisabeth Terland. Elle en a marqué un et a déjà eu deux autres demi-occasions.



il y a 18 mois 08.09 HAE 38 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Une chance pour Villa. Parker fait une belle passe à Lehmann, qui tire depuis le bord de la surface. Blundell a glissé alors qu’elle tirait, mais c’était quand même une assez bonne chance.



il y a 20 min 08.07 HAE BUT! Everton 0-1 Brighton (Terland 3) Le premier but de la nouvelle saison a été marqué par Elisabeth Terland de Brighton ! Le tir à longue distance de Katie Robinson a heurté la barre et Terland a réagi le plus rapidement pour diriger le rebond dans le filet.

il y a 23 mois 08h05 HAE 32 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Geyse est réservé, peut-être durement, après un affrontement avec Dan Turner.



il y a 26 mois 08.02 HAE L’actualité de l’équipe Arsenal contre Liverpool Alessia Russo et Cloe Lacasse font leurs débuts en WSL pour Arsenal. Liverpool comprend les recrues estivales Gemma Fisk, Jenna Clark et Marie Hobinger. Arsenal (4-3-3 possible) Zinsberger, Catley, Beattie, Wubben-Moy, McCabe, Little, Maanum, Walti, Lacasse, Russo, Foord.

Remplaçants : D’Angelo, Maritz, Hurtig, Pelova, Kuhl, Blackstenius, Codina, Ilestedt, Cooney-Cross. Liverpool (possible 3-4-1-2) Lois; Fisk, Bonner, Clark; Koivisto, Nagano, Kearns, Hinds ; Hollande; Taylor, Hobinger.

Remplaçants : Enderby, Lundgaard, Micah, Flint, Parry. NOUVELLES DE L’ÉQUIPE ❤️ ✊ Beattie à l’arrière

👏 Lacasse fait ses débuts en WSL !

⚡️ Russo mène la file VENEZ VOUS GUNNERS 💪 pic.twitter.com/CQ97eDfB0f – Arsenal Femmes (@ArsenalWFC) 1 octobre 2023 Notre première composition de la saison 2023/24 #BarclaysWSL saison 👊🟣 – Liverpool FC Femmes (@LiverpoolFCW) 1 octobre 2023

il y a 27 mois 08.01 HAE 29 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Une autre demi-chance pour United, avec Galton enroulé haut et large avec son pied droit. On a l’impression qu’un objectif arrive.



il y a 28 mois 08h00 HAE 28 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Turner se dirige droit vers le gardien sur le coup franc de Zelem. Un quart de chance.



il y a 29 mois 07h59 HAE 27 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Maintenant, Hanson fait tomber Geyse, même si l’arbitre se contente d’un avertissement plutôt que d’un carton jaune. Cela ressemblait à une infraction pouvant être réservée.



il y a 30 mois 07h58 HAE 26 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd L’impressionnant Geyse s’éloigne de Rachel Corsie, qui la fait tomber et est réservée.



il y a 32 mois 07h55 HAE 24 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Un effort décent de Leah Galton, qui coupe à l’intérieur depuis la gauche et s’enroule à 25 mètres.



il y a 36 mois 07h52 HAE 20 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd United domine sans se créer trop d’occasions. Malgré la perte d’Alessia Russo, ils disposent des mêmes milieux offensifs et défensifs que la saison dernière et leur rythme a été bon. Geyse a aussi l’air vif.

il y a 41 mois 07h46 HAE 14 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Un botté de dégagement est récupéré par Geyse, qui se déplace dans la surface et décoche un tir qui traverse le but qui est superbement sauvé par le plongeur Van Domselaar. Il était bas sur sa droite, sous un angle serré, et elle descendit intelligemment pour le faire basculer autour du poteau.



il y a 43 mois 07h45 HAE 13 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Parker est réservé pour un très mauvais tacle sur Zelem. Certains arbitres l’auraient expulsée pour ça.



il y a 45 mois 07h42 HAE 11 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Toone fait presque passer Geyes au but avec une passe inversée très intelligente. C’est un peu trop lourd et van Domselaar vient le réclamer.



il y a 49 mois 07h39 HAE 8 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd United commence à trouver son rythme offensif. Toone tombe en panne sur la gauche et renvoie le ballon à Zelem, dont le centre dévie derrière en corner.



il y a 53 min 07h34 HAE 3 minutes : Aston Villa 0-0 Man Utd Un départ animé de Villa. Le contact habile de Daly libère Hanson, dont le centre bas est raté par Lehmann. Ensuite, Staniforth en envoie un à distance et Earps joue en toute sécurité en repoussant le ballon plutôt qu’en essayant de l’attraper.



il y a 1h 07h31 HAE 1 minute : Aston Villa 0-0 Man Utd Pipi, pipi ! Hayley Ladd passe le ballon à Katie Zelem et la saison 2023-24 est lancée.

il y a 1h 29h00 HAE Aston Villa contre Man Utd Les joueurs sont sur le terrain. Avant le match, il y aura une minute de silence à la mémoire de Maddy Cusack, décédée la semaine dernière à l’âge de 27 ans. Hommages rendus à Maddy Cusack de Sheffield United, décédée à l’âge de 27 ans En savoir plus



il y a 1h 07h24 HAE De Macario à des foules plus nombreuses : cinq choses à espérer au début de la WSL | Déplacer les poteaux de but En savoir plus



il y a 1h 21.07 HAE Aston Villa portera son maillot domicile aujourd’huimalgré les inquiétudes quant à la quantité de sueur qu’il retient. Aston Villa demande un nouveau kit après que l’équipe se plaigne de se sentir alourdie En savoir plus



il y a 1h 07h18 HAE Actualités de l’équipe Everton contre Brighton Everton (possible 3-4-1-2) Ramsey ; Veje, Bjorn, Stenevik; Olesen, Finnigan, Galli, Espoir ; Bennison ; Sorensen, Piémont.

Remplaçants : Brosnan, Wheeler, Vanhaevermaet, Duggan, Bissell, Payne, Aherne, Wilding. Brighton & Hove Albion (possible 3-4-3) Baggaley ; Bergsvand, Thorisdottir, Kullberg ; Pattinson, Losada, Robinson, Bremer ; Lee, Terland, Zigiotti Olme.

Remplaçants : Evrard, Sarri, Carabali, Hawkesby, Pinto, Symonds, Rule, Startup.

il y a 1h 07.09 HAE Qui a gagné le mercato ? Personne, évidemment, car ce n’est pas une compétition quantifiable. Mais certains clubs ont eu plus de joie que d’autres. Verdict du mercato de la Super League féminine : comment chaque club s’en est sorti En savoir plus



il y a 2 heures 06h34 HAE Chelsea d’Emma Hayes vise à remporter son cinquième titre consécutif. Sophie Downey se demande si quelqu’un peut les arrêter. Powerhouse Chelsea est en tête du peloton WSL mais l’écart se réduit En savoir plus



il y a 2 heures 06h30 HAE Actualités de l’équipe Aston Villa contre Man Utd Quatre des recrues estivales de Villa commencent : Daphne van Domselaar, Anna Patten, Lucy Parker – et Kirsty Hanson, qui a rejoint le club en provenance de Manchester United. Marc Skinner inclut deux des recrues estivales de United, Gabby George et Geyse. Les stars de la Coupe du monde Irene Guerrero et Hinata Miyazawa sont sur le banc. Aston Villa (4-3-3 possible) Van Domselaar; Mayling, Patten, Parker, Turner ; Blindkilde, Corsie, Staniforth ; Lehmann, Daly, Hanson.

Remplaçants : Leat, Nobbs, McLoughlin, Salmon, Mullett, Magill, Leon, Pacheco. Man Utd (possible 4-2-3-1) Oreillettes ; Blundell, Le Tissier, Turner, George ; Ladd, Zelem; L Garcia, Toone, Galton ; Geyse.

Remplaçants : Tullis-Joyce, Evans, Rabjohn, Riviere, Miyazawa, Irene Guerrero, Naalsund, Parris, Williams. Présentation de notre première programmation de 2023/24 ! 🤩 pic.twitter.com/uijrhWwbiR – Aston Villa Femmes (@AVWFCOfficial) 1 octobre 2023 🥁 Roulement de tambour, s’il vous plaît… 📣 Présentation de notre premier onze de départ de 2023/24 — United We Rise ! ❤️‍🔥#MUFemmes || #WSL – Manchester United Femmes (@ManUtdWomen) 1 octobre 2023

