Montre à bulles: Duke et Indiana trébuchent; UConn renforce son profil de tournoi NCAA

La bulle du tournoi NCAA fluctue à un rythme rapide au cours des dernières semaines précédant la sélection dimanche.

Tel est le cas pour le Connecticut, qui a commencé la journée en tant que toute dernière équipe sur la liste des quatre premiers à sortir de la plus récente bracketologie de USA TODAY Sports. Les Huskies se sont tout simplement occupés des affaires en battant une équipe moyenne de Marquette dans l’action de Big East. Cette même équipe Marquette vient de battre la Caroline du Nord, une autre équipe dérivant près de la bulle, plus tôt dans la semaine.

Alors que Virginia Commonwealth, l’un des quatre derniers à s’incliner face à Davidson samedi, UConn (12-6, 9-6 Big East) sautera probablement dans le peloton prévu à peine deux semaines avant le dévoilement des 68 équipes.

Voici les plus grands gagnants et perdants de la bulle de l’action de samedi.

Gagnants

UConn. L’entraîneur Dan Hurley a clairement lui-même une équipe du tournoi de la NCAA lorsque le meilleur buteur James Bouknight est sur le terrain. La façon dont le comité de sélection de la NCAA évalue les pertes de l’équipe lorsque Bouknight était absent sera intéressante. Le score NET d’UConn dans les années 40 devrait suffire, mais il pourrait utiliser une autre victoire du quadrant 1 pour ajouter aux deux sur son profil. Ce froid est venu la semaine prochaine dans un affrontement routier contre Seton Hall.

Caroline du Nord. Les Tar Heels (15-8, 9-5 ACC) ont effacé un déficit de 16 points pour revenir et battre le n ° 9 Florida State, 78-70. C’est une victoire qui maintiendra probablement UNC dans le champ prévu et aidera à compenser une perte contre Marquette plus tôt cette semaine. La Caroline du Nord manquait des victoires de marque sur son profil, et ce problème a été résolu samedi.

Xavier. Les Mousquetaires (12-5, 5-5 Big East) ont bouleversé Creighton 77-69, dans le jeu Big East pour aider à défendre leur cause pour le comité de sélection. Ajouter une victoire dans le Quadrant 1 est exactement ce dont les équipes de bulles ont besoin en ce moment, et Xavier en a obtenu une. Cela les rapproche d’une graine n ° 10 par rapport à une graine n ° 11 moins sûre.

Georgia Tech. Les Yellow Jackets (13-8, 9-6 ACC) ont été l’un des quatre derniers à entrer samedi et ont ensuite obtenu le meilleur de Syracuse, 84-77, derrière 31 points de Moses Wright. Battre une autre équipe de bulles ne renforce pas toujours le portefeuille, mais c’était une victoire de qualité qui sert de rappel au comité pour quelle équipe est la meilleure dans un affrontement en tête-à-tête.

État du Colorado. Les Rams (15-4, 12-3 Mountain West) ont évité une tache de profil en martelant l’Air Force, 72-49. En tant que tête de série n ° 11 projetée, CSU est en sécurité pour le moment, mais doit continuer à gagner. Un score de 45 NET est idéal, mais une autre victoire dans le quadrant 1 aiderait la CSU à se mettre en sécurité.

Perdants

Duc. Les Blue Devils (11-9, 9-7) ont obtenu 37 points de Matthew Hurt mais ce n’était pas suffisant pour vaincre Louisville dans une défaite 80-73 qui pousse probablement Duke hors du terrain projeté et du mauvais côté du terrain. bulle. Le meilleur score NET des 50 Blue Devils est décent, mais il n’y a tout simplement pas assez de victoires sur ce profil. Les deux dernières semaines seront cruciales pour Mike Krzyzewski and Co.

Indiana. La hot seat de l’entraîneur Archie Miller vient de devenir plus chaude. Certes, c’était un vœu pieux de s’attendre à ce que les Hoosiers (12-12, 7-10 Big Ten) éliminent la première place du Michigan, mais maintenant, le chemin de l’Indiana vers le tournoi de la NCAA est devenu plus difficile avec la possibilité d’une victoire majeure améliorant le profil. Il n’y a tout simplement pas assez de victoires dans le portefeuille de cette équipe pour affronter d’autres équipes de bulles pour le moment.

Minnesota. Les Gophers (13-12, 6-12) ont subi une perte de coloration de reprise contre Big Ten, le Nebraska, 78-74. C’est exactement ce dont le Minnesota n’a pas besoin pour faire valoir ses arguments en faveur du comité en un temps record. En tant que l’un des «quatre premiers à sortir» de la journée, le Minnesota sera désormais plus bas dans la bulle – loin de l’inclusion

Syracuse. Les Orange (13-8, 7-7 ACC) ont maintenant perdu contre deux autres équipes de bulles de l’ACC – Duke plus tôt cette semaine et Georgia Tech samedi. Syracuse attire une autre équipe de bulles en Caroline du Nord lundi. Un score NET dans les années 50 et zéro victoire dans le quadrant 1 est un problème pour cette équipe.

VCU. Les Rams (17-6, 11-4 Atlantic 10) ont perdu la première place de l’Atlantic 10 avec une défaite de 65-57 contre Davidson. Ils ont également plongé hors du champ projeté. L’Atlantic 10 a plusieurs équipes à bulles (Saint Bonaventure, Richmond et Saint Louis sont les autres), donc quelle que soit l’équipe qui ne recevra pas l’offre automatique, elle transpirera probablement beaucoup.

État de Boise. Les Broncos (18-6, 14-5 Mountain West) ont perdu contre l’État de San Diego, 62-58, et sont maintenant beaucoup moins en sécurité qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils ont commencé la journée en tant que tête de série n ° 9. Le SDSU et Boise State étaient tous deux dans la même fourchette de classement, donc l’équipe perdue allait se rapprocher de la bulle.

Géorgie. Les Bulldogs (14-10, 7-10 SEC) ont perdu contre la Caroline du Sud, une équipe de la SEC au sous-sol, 91-70. Leur CV à peine dans le mélange était suspect avant cet horrible revers. Un score NET dans les années 80 et une force de calendrier hors conférence de 252, tout sauf solidifier le destin de cette équipe: hors du tournoi.

Ole Miss. Les Rebels (13-10, 8-8 SEC) ont subi ce que toutes les équipes de bulles essaient d’éviter lors d’une défaite contre le paillasson SEC Vanderbilt, 75-70. Le score NET de Ole Miss est dans les années 50 et un calendrier hors conférence de 256 se démarque mal. Après avoir insufflé de la vie dans son destin d’après-saison avec une victoire sur le Missouri, perdre contre Vanderbilt était le pire suivi imaginable.

Explication de la langue du tournoi NCAA:

NET signifie NCAA Evaluation Tool, qui est le baromètre du comité de sélection. Il comprend les résultats du match, la force du calendrier, l’emplacement du match, la marge de score (plafonnée à 10 points par match) et l’efficacité offensive et défensive du filet.

Victoires du quadrant 1: matchs à domicile contre 1 à 30 équipes NET; Jeux sur sites neutres vs 1-50 NET; Matchs à l’extérieur contre 1-75 NET

Victoire du quadrant 2: matchs à domicile contre 31-75 NET; Jeux sur sites neutres contre 51-100 NET; Matchs à l’extérieur contre 76-135 NET

Victoire du quadrant 3: matchs à domicile contre 76-160 NET; Jeux sur sites neutres contre 101-200 NET; Matchs à l’extérieur contre 136-240 NET

Victoires du quadrant 4: matchs à domicile contre 161+ NET; Jeux sur sites neutres contre 201-plus NET; Matchs à l’extérieur contre plus de 241 NET

Suivez le journaliste de basketball universitaire Scott Gleeson sur Twitter @ScottMGleeson.