Montre à bulles des éliminatoires du football universitaire : ce que les bouleversements comme Vanderbilt contre l’Alabama nous rappellent

Nous le faisons chaque année.

L’Alabama n’a que quatre défaites possibles sur l’ensemble de son calendrier ! Il sera favorisé à chaque match du reste de la saison !

Toute la saison du Missouri se résume à seulement deux matchs !

Le chemin du Tennessee vers les séries éliminatoires est désormais un jeu d’enfant !

Et chaque année, le football universitaire nous rappelle la folie des hypothèses.

Un sport construit autour des performances des 18 à 22 ans d’une semaine à l’autre va toujours inviter à la variation, et maintenant le sport est pratiqué avec des effectifs qui fluctuent énormément d’une saison à l’autre et les équipes parcourent des milliers de kilomètres à travers le pays pour jeux de conférence.

Nous n’apprenons jamais à nous attendre à l’inattendu, et samedi a fourni la dernière leçon en date : anticiper les calendriers et supposer des victoires est toujours un exercice dangereux.

Une semaine de matchs sans confrontation gigantesque comme le classique instantané Géorgie-Alabama de la semaine précédente a cédé la place au chaos et aux pertes inattendues. Pour la première fois depuis le 12 novembre 2016, cinq équipes du top 11 ont perdu. Quatre ont perdu contre des équipes non classées, et Miami avait besoin d’un retour spectaculaire de 25 points en seconde période pour éviter de s’ajouter aux deux listes.

Dans un monde avec des éliminatoires de football universitaire à 12 équipes, cela signifie que tous ces bouleversements bouleversent le terrain même si des défaites comme l’Alabama contre Vanderbilt et le Tennessee contre l’Arkansas pourraient ne pas les faire sortir complètement du terrain. L’ensemencement est important. Le terrain change. Plus de jeux comptent.

Texas A&M démolissant le Missouri ne se contente plus de jouer au spoiler. C’est une équipe qui présente un cas à inclure dans la conversation des séries éliminatoires. La défaite de l’UNLV en tant que favori à domicile contre Syracuse n’est pas seulement un match divertissant du vendredi soir : c’est un résultat qui remodèle à quoi ressemblera le terrain des séries éliminatoires à son arrivée.

Il en va de même pour le Michigan et l’USC qui prennent la route et perdent : les deux équipes sont passées de la marge du terrain des séries éliminatoires à des montées abruptes pour se frayer un chemin à nouveau dans la compétition.

Il est facile d’anticiper les grands matchs et de laisser de côté les ardoises du week-end qui semblent un peu endormies. Et puis des jours comme samedi arrivent et nous rappellent une fois de plus l’imprévisibilité de ces mêmes samedis.

J’ai hâte de tout oublier à nouveau et de vivre un autre samedi de surprises.

Chaque semaine, Bubble Watch examinera qui est inclus, qui est absent et qui se situe quelque part au milieu avant les premières éliminatoires de football universitaire à 12 équipes. C’est un instantané réaliste du terrain, pas une projection. Les cinq champions de conférence les mieux classés obtiendront automatiquement une place pour les séries éliminatoires. Trouvez les projections des supports du modèle d’Austin Mock ici.

ACC

Équipe Certainement dans Probablement dans Dans le mélange Surveiller

La résurgence de Clemson signifie que l’ACC ressemble à une ligue bien adaptée pour attirer deux équipes en séries éliminatoires, même si Miami a connu davantage de drames pour rester invaincu après un voyage à travers le pays à Cal qui a débuté à 22 h 30 HE.

Pitt se profile avec une attaque bien améliorée et aucune perte.

Duke est tombé des rangs des invaincus, mais Syracuse a remporté une grosse victoire sur la route à l’UNLV en prolongation et pourrait également être dans le mix.

Après une défaite contre BYU, SMU ne ressemblait pas à une équipe susceptible de jouer un rôle dans la course ACC en début de saison. Maintenant, vous venez d’une victoire à Louisville et d’une série de victoires contre TCU et Florida State ? Méfiez-vous.

Grand dix

La question demeure : le Big Ten a-t-il une quatrième équipe de calibre Playoffs ? L’USC et le Michigan ont mis en évidence des failles majeures dans les pertes de routes au Minnesota et à Washington. Ces longs road trips introduiront-ils plus d’aléatoire dans un sport qui en regorge déjà ?

L’Indiana, 6-0, a été dominant ou solide à chaque victoire cette saison et affronte le Nebraska, Washington et se rend dans l’État du Michigan avant d’accueillir le Michigan le 9 novembre lors de son premier match contre une équipe classée. L’équipe de Curt Cignetti pourrait-elle avoir une fiche de 9-0 avant ce match ?

Le Big Ten semble solide au sommet – en particulier l’Ohio State – mais le deuxième niveau de la ligue pourrait être exclu du groupe si l’Indiana trébuche ou si le Michigan ou l’USC ne peuvent pas participer à une course de fin de saison.

Grand 12

BYU et Texas Tech sont en plein essor, et le Big 12 décrochant une offre globale semble être une possibilité réelle.

Les Red Raiders ont remporté de solides victoires contre l’Arizona State et l’Arizona depuis une défaite de 21 points contre l’État de Washington, et il convient de noter que Texas Tech n’avait pas le porteur de ballon Tahj Brooks lors de la défaite contre Palouse.

L’Iowa State avait besoin de coups de pied héroïques pour battre l’Iowa à Iowa City, mais a été dominant lors de ses quatre autres victoires. Le statut de Cam Rising semble toujours incertain et les espoirs de titre de l’Utah dépendent de sa santé. Alors que le chaos régnait au sein de la SEC et du Big Ten, les meilleures équipes du Big 12 ont toutes gagné ou sont restées inactives samedi.

SECONDE

Aucune conférence n’a eu un plus grand choc dans l’ordre hiérarchique que la SEC samedi après que l’Alabama et le Tennessee se soient associés pour devenir les premières équipes de la SEC classées parmi les cinq premières à perdre contre des équipes non classées le même jour.

La défaite de l’Alabama ouvre la course au titre SEC, le Texas étant seul la dernière équipe SEC invaincue. Cependant, Texas A&M a une fiche de 3-0 en conférence et est seul à la première place du classement, ressemblant à une équipe améliorée après la défaite d’ouverture de la saison contre Notre Dame. LSU est la seule autre équipe sans défaite en conférence.

Les prétendants à la pré-saison, la Géorgie, l’Alabama et le Tennessee, ont déjà du terrain à rattraper à peine un mois après le début de la saison. Le Missouri n’a pas réussi à naviguer dans l’un des calendriers les plus faciles de la conférence et sa défaite éclatante à Aggieland pourrait faire la différence entre l’inclusion et l’exclusion si les Tigres sont à 10-2 à la fin de la saison sans une victoire importante sur leur curriculum vitae. Les Tigres devront peut-être battre l’Alabama à Tuscaloosa pour entrer sur le terrain.

Ole Miss a secoué la Caroline du Sud en Colombie et a bénéficié du chaos de samedi après sa propre défaite choquante contre le Kentucky il y a une semaine.

Groupe de 5

L’Armée et la Marine comptent deux de leurs meilleures équipes depuis des années et continuent de détruire tous ceux qui arrivent. La marge de victoire moyenne de la Navy est de 23,4 points et elle remporte une victoire de qualité sur Memphis. La marge moyenne de victoire de l’armée est de 29 points. Le champion américain aura une belle chance d’entrer sur le terrain, mais le scénario cauchemardesque du comité des Playoffs est bien en jeu. L’Armée et la Marine pourraient disputer un match pour le titre américain qui décidera qui participera aux Playoffs, suivi sept jours plus tard par… le match Army-Navy qui n’aura aucune pertinence alors que le terrain des Playoffs se profile.

Boise State ressemble à la meilleure équipe du Groupe des 5 au total et pourrait avoir le vainqueur Heisman dans l’incontournable porteur de ballon Ashton Jeanty. Après sa défaite hors conférence contre Syracuse, l’UNLV peut revenir dans la course en battant Boise plus tard ce mois-ci et en récidivant lors du week-end de championnat. Pour l’instant, cependant, les Broncos méritent la place du conducteur.

Autres

Équipe Certainement dans Probablement dans Dans le mélange Surveiller

C’était une bonne semaine pour ne pas jouer au football. Grâce à tout ce chaos, Notre Dame passe de « dans le mix » à « probablement dans », mais ces chances sont très en faveur des Irlandais malgré la défaite contre le nord de l’Illinois. Le Missouri subissant une défaite inattendue – et ce de manière retentissante – était un début de journée parfait pour Notre-Dame, et regarder l’Alabama, le Tennessee et le Michigan s’effondrer plus tard était encore mieux. Le seul problème – et il pourrait être mineur – est que l’USC subit également une défaite, ce qui signifie que le potentiel de Notre Dame d’ajouter une victoire importante lors de sa finale de la saison en a pris un coup. L’armée et la marine semblent dangereuses et pourraient constituer des victoires de qualité (ou d’énormes pierres d’achoppement) au cours des deux prochains mois.

La montée en puissance de Texas A&M est un énorme coup de pouce pour le CV de Notre Dame.

