Montrant le bilan de la guerre, la première dame d’Ukraine demande plus d’armes

WASHINGTON (AP) – La première dame ukrainienne Olena Zelenska a lancé un appel face à face aux législateurs américains mercredi pour plus de systèmes de défense aérienne pour aider à protéger le ciel de son pays, dans un discours impitoyable du Capitole montrant les poussettes tachées de sang et les petits corps froissés laissés par les bombardements russes .

« Nous ne voulons plus de frappes aériennes. Plus de frappes de missiles », a déclaré Zelenska aux membres républicains et démocrates du Congrès dans un discours clôturant une visite à Washington à la place de son mari, le président Volodymyr Zelensky. « Est-ce trop demander ? »

“C’est ce que je demande et ce que mon mari demande”, a-t-elle déclaré depuis la scène de l’auditorium du Congrès du Capitole, montrant des photos de carnage sur un écran au-dessus duquel les législateurs secouaient la tête. “En tant que parents.”

Les rencontres de Zelenska à Washington avec la première dame Jill Biden, le président Joe Biden et d’autres personnalités de l’administration ont été parmi ses événements les plus médiatisés de la guerre. Elle a passé les deux premiers mois après l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine fin février en isolement avec ses deux enfants, pour des raisons de sécurité.

Son mari est resté dans la capitale ukrainienne, Kyiv, pendant la guerre. Il a prononcé un discours puissant par vidéo devant les législateurs dans le même auditorium plus tôt cette année, suscitant des ovations debout répétées.

Zelenska a remercié à plusieurs reprises les législateurs et Biden pour les milliards de dollars d’armes et autres soutiens que les États-Unis ont fournis à l’Ukraine pour l’aider à combattre les forces et les avions de combat russes. Elle a appelé à davantage de défense anti-aérienne pour aider à repousser ce qui a été des missiles et des frappes aériennes russes sans fin qui ont tué d’innombrables civils et rasé certaines villes ukrainiennes.

Elle a montré des photographies d’une fillette de 4 ans souriante et tachée de peinture, Liza Dmitrieva, que la première dame avait rencontrée avant Noël. L’écran montrait ensuite un landau renversé avec du sang sur le trottoir en dessous, après qu’une frappe aérienne a tué la fille et gravement blessé sa mère la semaine dernière.

Zelenska a montré et raconté les histoires d’autres enfants ukrainiens tués ou mutilés par des frappes aériennes ou abattus alors que leurs familles tentaient de fuir avec eux.

“Notre famille représente le monde entier pour nous, et nous faisons tout pour le préserver”, a déclaré Zelenska. « Nous pleurons quand nous ne pouvons pas le sauver. Et nous restons complètement brisés lorsque notre monde est détruit par la guerre.

Le discours a été un changement de ton inattendu pour une visite dont les moments publics précédents avaient inclus la réception d’un bouquet de Joe Biden à la Maison Blanche, une cérémonie de remise de prix et une visite à un monument local pour les Ukrainiens.

“Nous avons vu de la part des dirigeants ukrainiens leur courage mais aussi leur appel direct sans fioritures et la mentalité brutale de M. Poutine”, a déclaré le sénateur Ben Cardin, un démocrate du Maryland, alors que les législateurs se retiraient.

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, R-Ky., Et d’autres hauts dirigeants et législateurs de base ont écouté.

___

Arhirova a rapporté de Kyiv, en Ukraine.

Ellen Knickmeyer et Hanna Arhirova, Associated Press