Montpellier vs Leinster : le match de la Heineken Champions Cup est annulé, l’équipe française remporte la victoire 28-0 | Nouvelles de l’Union de Rugby

Le Leinster a appris que son match contre Montpellier avait été annulé et attribué à ses adversaires 28-0

Le Leinster a exprimé sa déception lors du choc de la Heineken Champions Cup vendredi avec Montpellier étant annulé et une victoire 28-0 remise à l’équipe française.

Les deux équipes ont été touchées par les épidémies de Covid-19 au cours de la semaine dernière, mais l’European Professional Club Rugby a accordé cinq points à Montpellier après une victoire 28-0 sur le match annulé.

Leinster avait signalé de nouveaux cas de Covid-19 lundi, mais a déclaré qu’ils auraient une équipe se rendant en France qui avait tous renvoyé plusieurs tests négatifs et avait reçu le feu vert de Public Health Ireland.

Un communiqué du club disait : « La direction de l’équipe du Leinster Rugby a exprimé sa déception face à l’EPCR concernant la décision d’attribuer une victoire 28-0 en faveur de Montpellier.

« L’équipe et le personnel du Leinster Rugby ont subi cinq séries de tests Antigen et quatre séries de tests PCR au cours des six derniers jours et un groupe de joueurs et de membres du personnel, qui ont tous traversé chaque étape de ces tests, a été sélectionné pour représenter le club en France demain soir et dispositions prises en conséquence.

« À la suite de ces résultats de test et des mesures mises en œuvre par Leinster Rugby, une lettre a été envoyée aujourd’hui, jeudi 16 décembre 2021, à Leinster Rugby de Public Health Ireland confirmant que le groupe pourrait se rendre en France pour le match.

« À tout moment, Leinster Rugby s’est conformé à toutes les mesures et protocoles requis du club par l’EPCR et par le HSE, et continuera de le faire.

« Bien que nous soyons déçus du résultat de la décision d’aujourd’hui de l’EPCR, nous nous concentrons désormais sur la santé et le bien-être de tous nos joueurs et de notre personnel et nous tenons à exprimer, en tant que club, nos sincères remerciements au professeur John Ryan et toute l’équipe médicale soutenant ces joueurs et le personnel. »

Bristol incertain face au choc contre le Stade Français

Les restrictions de voyage en France menacent un chaos supplémentaire dans la Coupe des champions, l’EPCR étant en contact avec les autorités françaises sur ce que les nouvelles mesures signifieront pour d’autres matchs impliquant des équipes étrangères.

Le tourisme et le travail ne sont plus des raisons suffisantes pour voyager, quel que soit le statut vaccinal, Paris déclarant que seuls les voyages essentiels sont autorisés.

Pat Lam veut des éclaircissements dès que possible sur le fait que Bristol peut se rendre en France

Deux clubs Gallagher Premiership sont impliqués avec les Wasps se rendant à Toulouse et Bristol visitant le Stade Français au deuxième tour.

Le directeur du rugby des Bears, Pat Lam, admet que le match est entouré d’incertitude alors qu’il a déclaré: « Je ne dirais pas que je suis convaincu que cela se déroulera, mais nous sommes convaincus que nous pouvons y aller et bien nous préparer.

« Il y a des pourparlers en cours, nous prévoyons de prendre l’avion samedi et attendons juste de voir ce qui se passe. Le gouvernement français est impliqué maintenant, ce qui est la pierre d’achoppement pour le moment. C’est hors de notre contrôle.

« Aller là-bas est une chose, mais vous devez faire tous les tests PCR avec tous les timings. Vous pourriez finir par voler là-bas, n’obtenant vos résultats qu’à votre arrivée, puis les joueurs sont exclus et vous venez jusqu’au bout de retour.

« Maintenant, il ne s’agit pas seulement de pouvoir entrer, mais du processus de test et d’une quarantaine de 48 heures, ce qui ne peut évidemment pas se produire. Ce sont les choses que nos décideurs traversent et j’espère qu’ils nous le feront savoir dès que possible . »