Montini nomme le récipiendaire de la bourse Weiger – Shaw Local

L’école secondaire catholique Montini à Lombard, au nom de la famille Karl Weiger, annonce le neuvième récipiendaire annuel de la bourse commémorative Johnathan Weiger «Johnny Always Wins», Jonathan Kosinski, de la classe Bronco de 2026.

Le récipiendaire Woodridge est diplômé de l’école St. Scholastica. Janusz et Margaret Kosinski sont les parents de Jonathan, selon un communiqué de presse.

Chaque année, les membres de la classe de première année entrante de Montini sont invités à soumettre un essai afin d’être pris en compte pour la bourse. La famille Weiger sélectionne un étudiant affichant un caractère moral élevé, un profond engagement envers sa foi et son excellence académique au niveau de l’école primaire, pour recevoir la bourse.

Johnny Weiger a rejoint la communauté scolaire de Montini pour l’année scolaire 2011-12 en tant que membre de la promotion 2015. Il était également membre de l’équipe de football de Montini avec des aspirations à poursuivre sa carrière de footballeur à Notre Dame. Au cours de sa première année, on lui a diagnostiqué une leucémie. Après avoir subi une chimiothérapie, une radiothérapie et une greffe de moelle osseuse, sa leucémie a été guérie. Cependant, alors que Johnny se préparait pour sa deuxième année, il a été hospitalisé pour un trouble sanguin rare communément appelé TTP, qui peut être causé par une greffe de moelle osseuse, et est décédé le 4 novembre 2012 en raison de complications du TTP.

“Tout au long de sa bataille contre la leucémie et le TTP, Johnny a montré l’esprit d’un champion”, a déclaré le président de Montini, Jim Segredo, dans le communiqué. “Il a toujours fait preuve de beaucoup de courage, de combat et d’un profond engagement envers sa foi.”

Jonathan recevra une bourse de 1 000 $ par année pendant quatre ans à Montini Catholic.

Les élèves de huitième année qui envisagent de fréquenter Montini Catholic l’automne prochain sont invités à soumettre une candidature pour la bourse commémorative Johnny Weiger 2023. L’application peut être trouvée sur le site Web de l’école à l’adresse montini.org/admissions/bourses. La date limite pour l’année scolaire 2023-24 est le 1er juillet 2023.

L’héritage de Johnny Weiger est célébré chaque année lors du match de football annuel de charité de Montini Catholic. Le match de cette année, qui commémore le 10e anniversaire du premier match, aura lieu au John L. Duffy Memorial Stadium le 15 octobre. Les fans présents sont encouragés à porter de l’orange pour sensibiliser ceux qui luttent contre la leucémie. Des t-shirts et autres articles seront vendus et les bénéfices iront au fonds de bourses d’études.

La famille Weiger a également fondé une organisation à but non lucratif, la JAW Foundation (Johnny Always Wins Foundation), pour soutenir le Pediatric Adolescent Leukemia Support (PALS). Les bénévoles de JAW consacrent leur temps à collecter des fonds pour les familles avec des enfants sous traitement contre la leucémie dans l’espoir d’alléger leur fardeau financier.