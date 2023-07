Montini nomme Amy Bukovsky nouvelle entraîneure principale de softball universitaire – Shaw Local

Le directeur des sports de l’école secondaire catholique Montini à Lombard, Brian Casey, a récemment annoncé des révisions à la direction qui auront lieu cet été dans le programme de softball.

L’entraîneur-chef Erin Bradarich passe à un rôle d’entraîneur adjoint au sein du programme pour mieux concentrer ses talents sur son rôle d’enseignante dans le département de mathématiques de Montini, ainsi que pour se rendre plus accessible au département des sports dans son ensemble, selon un communiqué de presse.

« Nous aimerions remercier l’entraîneur Bradarich pour son temps, son énergie et ses efforts au cours de ces cinq dernières saisons en tant qu’entraîneur-chef, et nous espérons qu’elle continuera à travailler avec nos joueurs et notre programme dans son nouveau rôle », a déclaré Casey dans le libérer.

« Nous savions qu’il serait d’une importance vitale de trouver une personne pour poursuivre la tradition réussie du softball Montini, dans le but de construire le programme à des sommets encore plus élevés », a déclaré Casey, présentant l’entraîneur Amy Bukovsky en tant que nouvel entraîneur-chef de softball, en vigueur immédiatement. « Peu de personnes s’intéressent autant à l’école secondaire catholique Montini et au programme de softball. L’entraîneur Bukovsky assume la direction du programme après avoir profité des deux dernières saisons en tant qu’entraîneur adjoint principal de Montini. Au cours de ces deux années, elle a participé à plus de 35 victoires et apparitions consécutives en super-section.

Bukovsky, diplômé de Montini en 2016, a remporté une lettre universitaire de quatre ans en softball. Elle a été trois fois joueuse de toutes les conférences et a été reconnue comme joueuse de tous les États dans ses saisons junior (3e équipe) et senior (1ère équipe).

En tant que senior, Bukovsky a été capitaine de la première équipe de championnat d’État de softball IHSA de Montini en 2016. Après le lycée, elle a joué cinq saisons collégiales au niveau Division II, grâce à une bourse de l’Université Lewis. En plus de sa carrière de joueuse, Bukovsky a été active dans la communauté du softball de voyage, notamment en tant qu’entraîneure-chef au niveau des jeunes.

« Nous sommes convaincus que les antécédents de l’entraîneure Bukovsky en tant que joueuse et entraîneure, son exposition à de grands esprits de softball, son professionnalisme, son souci du détail, son comportement et sa franchise, ainsi que sa personnalité axée sur les objectifs, feront d’elle une excellente entraîneure à Montini Catholic, non seulement aujourd’hui mais dans l’avenir », a déclaré Casey.

« Je suis très excitée d’avoir l’opportunité de diriger le programme de softball Montini et ce merveilleux groupe de filles », a déclaré Bukovsky dans le communiqué. « Ce programme a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et je suis impatient de poursuivre la solide tradition établie depuis de nombreuses années. »