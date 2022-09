AURORA – Pour Cole Teschner, George Asay et Montini, cette victoire tardait à venir.

Les Broncos pensaient qu’ils étaient surclassés la saison dernière lors d’une défaite de 17 points la semaine 3 contre Marmion. Cette défaite faisait partie d’une série d’événements qui ont conduit Montini à manquer les séries éliminatoires pour la première fois depuis 1992.

Malgré la perte de quelques talents haut de gamme à transférer, les Broncos sont déterminés à faire un retour dans un environnement familier.

Ils ont fourni la validation vendredi.

Teschner a lancé deux passes de touché à Mingo Nixon et a inscrit un troisième score. Asay a couru dans un touché et a établi le score de Teschner, et au secondeur faisait partie d’une performance défensive dominante. Montini a tout mis en place pour battre Marmion 26-3 dans le match croisé CCL / ESCC à Aurora.

C’est le genre de victoire complète qui a laissé l’entraîneur du vétéran des Broncos Mike Bukovsky avec un peu de ressort dans sa démarche.

“Nous attendions cette victoire depuis un moment”, a déclaré Bukovsky. «Nous avons eu du mal l’année dernière, nous avions tellement de jeunes gars. Nous avons vraiment eu une excellente intersaison, mais rien de tout cela ne veut dire quoi que ce soit à moins que vous ne voyiez des résultats. Faire du bon travail physiquement contre une équipe qui nous a franchement battus l’an dernier, c’est excitant.

Une défaite de trois touchés contre l’IC Catholic Prep lors de l’ouverture de la saison a laissé les Broncos face à lui, avec un gant de quatre matchs d’un calendrier pour terminer la saison qui se profile.

Mais Montini (2-1) a depuis accumulé des victoires catégoriques sur Hillcrest et Marmion.

“Notre objectif cette saison est de 1-0”, a déclaré Teschner, un quart-arrière senior, qui a été 7 en 15 pour 99 verges. «Après cette victoire, célébrez ce soir, demain, préparez-vous à travailler. Chaque match de notre calendrier est un match incontournable si nous voulons revenir là où nous étions auparavant.

Le quart-arrière senior de Montini Cole Teschner

Asay faisait partie d’un champ arrière Montini par comité vendredi, avec six arrières se portant. Il a lancé les Broncos avec une course de TD de 24 verges avec 4:37 à faire au premier quart, rebondissant à l’extérieur et sur la ligne de touche gauche pour une avance de 6-0.

“J’essaie juste de donner le ton là-bas”, a déclaré Asay. «Nous devions sortir et faire une déclaration tout de suite. Cette course était une question de patience. Mingo a fait un super bloc pour moi. Je compte juste sur mes coéquipiers pour m’aider à faire des jeux.

Deux entraînements plus tard, Asay a arraché une course de 50 verges. Il a mis en place le QB de 1 mètre de Teschner sur le quatrième et le but pour une avance de 12-3 2:26 avant la mi-temps.

Asay a couru 72 verges en cinq courses et Alex Marre 64 verges, Montini totalisant près de 200 verges au sol.

“Alex et George, ces deux gars sont des gars de cœur et d’âme”, a déclaré Bukovsky. «Ils squattent tous les deux près de 600 livres, ce sont des guerriers absolus de la salle de musculation, ce sont deux gars qui vont mettre tout ce qu’ils peuvent sur le terrain. Tu dois enfoncer un pieu dans ces gars pour les arrêter. Je pense que c’est l’identité de notre équipe.

Marmion (2-1), à peine mis au défi de remporter deux matchs hors conférence par un score combiné de 97-0, a eu du mal à générer une quelconque infraction lors de son premier vrai test.

Les cadets ont réussi deux tirs à l’intérieur de la zone rouge avec le panier de 32 verges de John Schatteman et un panier manqué. Marmion a eu cinq clichés échappés, avec ses six autres entraînements se terminant sur quatre bottés de dégagement, un chiffre d’affaires sur les bas et la fin du match.

Le calendrier ne devient pas plus facile pour les cadets, avec des matchs à St. Ignatius et Marist les deux prochaines semaines.

« C’est sûr que c’est un signal d’alarme. C’est du vrai football », a déclaré Josh Lim, senior de Marmion, qui a couru pour 74 verges et a réussi six attrapés pour 60 verges. “En ce qui concerne les deux équipes que nous avons affrontées avant ce soir, elles ne se comparent pas à la compétition que nous allons voir.”

Après avoir cédé 35 points lors de sa défaite de la semaine 1, Montini a accordé un total de neuf au cours des deux dernières semaines. Jonathan Goff a bourré Lim pour une défaite sur un troisième et court au deuxième quart, les Cadets se contentant de la tentative de placement de Schatteman.

Caden Phengkeokaisone a intercepté Ryan Prell de Marmion en seconde période.

“Nous étions très heureux de l’arrivée de notre défensive cette année”, a déclaré Bukovsky. “Semaine 1, nous avons fait quelques erreurs, mais nous nous en sommes remis.”

La passe de TD de 2 verges de Teschner à Nixon a porté le score à 19-3 avec 4:18 à faire au troisième quart, un jeu mis en place par la spectaculaire prise de 33 verges de Nixon en couverture rapprochée sur les troisième et 22. Les deux se sont ensuite connectés sur un TD de 35 verges à la fin du quatrième quart.

“Nos meneurs de jeu ont fait des jeux”, a déclaré Teschner. “C’était vraiment important pour nous.”