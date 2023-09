Montini Catholic rend hommage à trois entraîneurs de football – Shaw Local

Le programme de football du lycée catholique Montini a honoré trois entraîneurs de football légendaires qui, ensemble, ont consacré près de 90 ans de service à l’école, et plus particulièrement au programme de football Bronco.

Le premier entraîneur en chef de football du lycée et père fondateur du programme, Jim Kavanaugh, ainsi que deux entraîneurs adjoints de longue date, Jim Cox et Dan McCann, ont été honorés lors du premier match de la saison le 25 août. Kavanaugh, décédé en juillet 1, était représenté par quatre de ses cinq enfants, tous diplômés de l’école catholique Montini.

Les anciens élèves, leur famille et leurs amis ont été invités à se rassembler lors d’une réception spéciale au Vince Gavin Stadium Club du John L. Duffy Memorial Stadium avant et pendant le match universitaire.

Le département d’athlétisme de Montini a organisé une cérémonie spéciale à la mi-temps sur le terrain pour reconnaître les entraîneurs et leurs familles.

Sur la photo, les lauréats et leurs familles sur le terrain de football catholique de Montini à la mi-temps. (photo fournie par Montini Catholic)

« Nous avons eu une grande participation et nous étions très heureux d’accueillir l’entraîneur Cox, l’entraîneur McCann et la famille de l’entraîneur Kavanaugh », a déclaré l’entraîneur-chef de football Mike Bukovsky dans un communiqué de presse. « Ces trois hommes ont véritablement eu un impact sur d’innombrables jeunes hommes et familles au cours de leur service au lycée catholique Montini. Ce fut un tel honneur pour nous tous et une excellente soirée pour être un Bronco.