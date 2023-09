Montini Catholic nomme une équipe de soutien aux étudiants – Shaw Local

Montini Catholic a récemment annoncé l’ajout de plusieurs membres à son équipe de soutien aux étudiants.

Sous la direction du directeur Chris Tiritilli, l’équipe est composée d’un groupe d’éducateurs professionnels dont le seul objectif est de maximiser la réussite des élèves en soutenant leur développement psychologique, scolaire et social.

« Nous nous réunissons chaque semaine pour examiner les besoins de nos étudiants qui pourraient avoir besoin d’un soutien et d’interventions supplémentaires pour promouvoir leur réussite académique, sociale/émotionnelle, leur assiduité et leur discipline », a déclaré Tiritilli dans un communiqué de presse. « Notre nouvelle directrice adjointe par intérim des services aux étudiants et travailleuse sociale, Rachel Weiss, est particulièrement équipée et compétente pour diriger cette équipe vers l’avant et soutenir son utilisation de la prise de décision basée sur les données et l’adoption continue des meilleures pratiques pour garantir que nous épuisons toutes les ressources et opportunités disponibles pour soutenir nos étudiants.

Weiss est au service des étudiants de Montini Catholic dans un poste mixte, intitulé directeur adjoint par intérim des services aux étudiants/travailleur social. Elle est travailleuse sociale clinicienne agréée et a obtenu sa maîtrise en travail social de l’Université Aurora avec une concentration en protection de l’enfance et en travail social scolaire. Elle a ensuite obtenu sa maîtrise en leadership et administration pédagogique de l’Université Concordia.

En plus de Weiss, Stephanie Holcomb agira en tant que conseillère scolaire générale et directrice du département de conseil de l’école. Elle a rejoint la communauté Montini au cours de l’année scolaire 2022-23 en tant que remplaçante de longue durée. Holcomb utilisera ses années d’expérience en tant que conseillère dans une école secondaire tout en assurant le leadership et l’orientation du service de conseil de Montini.

Une autre nouveauté pour l’équipe de soutien aux étudiants est Kaitlin Aylward, qui est conseillère scolaire générale de Montini. Elle était auparavant assistante du président et a consacré son temps à Montini en tant qu’entraîneur adjoint de basket-ball féminin. Elle terminera son stage de conseil et obtiendra son master à la fin de l’année scolaire.

L’équipe est complétée par Kevin Bab, qui est conseiller universitaire de Montini depuis 2018.

En plus de cette équipe principale de soutien aux étudiants, les doyens de Montini, le coordinateur des ressources et le directeur de Signum Fidei contribueront également à garantir une année saine et réussie aux étudiants catholiques de Montini.